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التجارة تستدعي 694 مركبة “لينكون-فورد” لوجود خلل في الكاميرا الخلفية

2023-02-07 الساعة 9:16
التجارة تستدعي 694 مركبة “لينكون-فورد” لوجود خلل في الكاميرا الخلفية
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وزارة التجارة اليوم عن استدعاء 694 مركبة (لينكون-فورد) لوجود خلل في الكاميرا الخلفية قد يؤدي إلى ظهور شاشة زرقاء عند عرض الصورة أثناء الرجوع للخلف أو عند عرض كاميرا 360 درجة مما يزيد من خطر وقوع حادث.

استدعاء مركبات

ودعت الوزارة مستخدمي المركبات المشمولة بالاستدعاء إلى ضرورة التواصل مع الوكلاء المحليين للمركبات وهم شركة توكيلات الجزيرة وشركة محمد يوسف ناغي وتنفيذ التحديثات اللازمة للمركبات المشمولة بالاستدعاء حفاظاً على سلامتهم وحفظاً لحقوقهم.

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ويشمل الاستدعاء كلاً من الطرازات لينكون افياتور 2020-2022، ولينكون كورسير 2022، وفورد اكسبلورر 2020-2023.
وتدعو “التجارة” مُلاّك المركبات إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة بحملة الاستدعاء من خلال موقع مركز استدعاء المنتجات المعيبة (Recalls.sa)، والتواصل مع الشركات المذكورة لإجراء التحديثات اللازمة مجاناً.

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