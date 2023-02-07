الملك سلمان وولي العهد يعزيان الرئيس التركي في ضحايا الزلزال دعم ريف لا يؤثر على أهلية الضمان المطور التجارة تستدعي 694 مركبة “لينكون-فورد” لوجود خلل في الكاميرا الخلفية اليوم.. بدء التقديم على وظائف أمانة جدة عبر جدارات أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم أحقية الشخص في المطالبة بتعويض مالي حال حكم البراءة انخفاض أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 197 ريالاً للجرام طقس اليوم: عواصف ترابية على الجوف والشمالية هل يمكن التنبؤ بـ الزلازل؟ المسند يجيب تحقيق روسي بشأن استخدام أوكرانيا لأسلحة كيماوية
أعلنت وزارة التجارة اليوم عن استدعاء 694 مركبة (لينكون-فورد) لوجود خلل في الكاميرا الخلفية قد يؤدي إلى ظهور شاشة زرقاء عند عرض الصورة أثناء الرجوع للخلف أو عند عرض كاميرا 360 درجة مما يزيد من خطر وقوع حادث.
ودعت الوزارة مستخدمي المركبات المشمولة بالاستدعاء إلى ضرورة التواصل مع الوكلاء المحليين للمركبات وهم شركة توكيلات الجزيرة وشركة محمد يوسف ناغي وتنفيذ التحديثات اللازمة للمركبات المشمولة بالاستدعاء حفاظاً على سلامتهم وحفظاً لحقوقهم.
ويشمل الاستدعاء كلاً من الطرازات لينكون افياتور 2020-2022، ولينكون كورسير 2022، وفورد اكسبلورر 2020-2023.
وتدعو “التجارة” مُلاّك المركبات إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة بحملة الاستدعاء من خلال موقع مركز استدعاء المنتجات المعيبة (Recalls.sa)، والتواصل مع الشركات المذكورة لإجراء التحديثات اللازمة مجاناً.