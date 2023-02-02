التجارة تستدعي 830 مركبة أودي: شظايا معدنية وإصابات خطيرة

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أعلنت وزارة التجارة، اليوم الخميس، عن استدعاء 830 مركبة من نوع أودي “Q5/ A5” موديلات 2009- 2013.
وأوضحت الوزارة، عبر حسابها في “تويتر”، أن الاستدعاء جاء بسبب خلل في نافخ الوسادة الهوائية لجهة السائق، قد يؤدي إلى خروج شظايا معدنية حادة؛ مما قد يتسبب في وقوع إصابات خطيرة حال وقوع حادث.
ودعت وزارة التجارة المستهلكين، للتأكد من شمول رقم الهيكل، والتواصل مع الوكيل لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.