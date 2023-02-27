التخصصات الصحية تطلق برنامجاً تدريبياً في عدة تخصصات

أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بدء التقديم في (برنامج فني تخطيط المخ والأعصاب) المنتهي بالتوظيف، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

التخصصات:

– الفيزياء.

– الكيمياء.

– الكيمياء الحيوية.

– الأحياء.

– الأحياء الدقيقة.

– التقنية الحيوية.

الشروط العامة:

1- سعودي/ـة الجنسية

2- ليس على رأس العمل

3- شهادة بكالوريوس في التخصصات التالية:

– أحياء – أحياء دقيقة – تقنية حيوية – فيزياء – كيمياء – كيمياء حيوية

5- السجل الأكاديمي في حال كانت الشهادة لا تحتوي على معلومات المعدل التراكمي.

6- في حال كانت الشهادة والسجل الأكاديمي لا يحتويان على رقم الهوية الوطنية، الرجاء إرفاق ما يثبت حصول المتقدم على الشهادة المرفقة من الجهة المانحة للشهادة أو وزارة التعليم موضحاً فيه رقم هوية صاحب الشهادة.

7- أي شروط أخرى تضعها جهة التوظيف.

8- يجب إرفاق معادلة شهادة البكالوريوس في حال كانت شهادة المتقدم صادرة من خارج المملكة العربية السعودية.

كم مدة البرنامج؟

– 12 شهراً.

متى سيتم الإعلان عن نتائج الترشيح للمقابلات الشخصية؟

– يستمر فتح باب التقديم لمدة 3 أسابيع وبعد ذلك يتم فرز طلبات المتقدمين والتي تستغرق من ثلاثة أسابيع حتى أربعة أسابيع ومن ثم يتم إرسال القبول والرفض للمتقدمين.

ما هو التصنيف الذي يحصل عليه المرمز الطبي من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية؟

– فني.

تفاصيل:

– تاريخ بدء البرنامج مايو 2023، قابل للتغيير.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءا من تاريخ 1444/08/06هـ الموافق 2023/02/26م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/08/17هـ الموافق 2023/03/09م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط_هنا