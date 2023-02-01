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التخصصي الأول على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا

2023-02-01 الساعة 12:15
التخصصي الأول على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا
المواطن - واس

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صُنف مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في المركز الـ 20 من أصل 250 مركزًا على مستوى العالم، والأول على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا وذلك بحسب تصنيف أفضل مؤسسات الرعاية الصحية عالميًا لعام 2023م، والصادر عن براند فاينانس ( Brand Finance ).

500 مستشفى حول العالم

وبحث التقرير الذي يعد الأول من نوعه مكانة أكثر من 500 مستشفى حول العالم؛ بناءً على أكثر من 30 مؤشرًا للأداء، بفحص الرعاية الصحية ومراكز الأبحاث والتعليم، وظهرت نتائجه بعد استطلاع أراء آلاف الممارسين الصحيين في أكثر من 40 دولة.

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6 مستشفيات سعودية

وضم التقرير ستة مستشفيات سعودية أخرى وهي على الترتيب: مدينة الملك عبدالله الطبية، ومدينة الملك سعود الطبية، ومدينة الملك فهد الطبية، والشؤون الصحية للحرس الوطني، ومستشفى الملك فهد الجامعي، ومستشفى الملك خالد الجامعي، مما يعزز مكانة القطاع الصحي السعودي عالميًا.

المرتبة الـ 20

ويأتي تصنيف التخصصي بالمرتبة الـ 20 ثمرة لمبادرات برنامج تحول القطاع الصحي إحدى برامج رؤية المملكة 2030 التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ونتيجة للدعم اللامحدود الذي توليه القيادة الرشيدة -حفظهما الله- للقطاع الصحي، وانعكاسًا لجودة الخدمات التي تقدم للمستفيدين، والإنجازات الطبية في العديد من المجالات.

رسالة سامية

كما يعتبر تصنيف التخصصي حصادًا لرسالة السامية التي يحملها المستشفى، والتي تتمثل في خدمة المجتمع من خلال توفير أعلى مستويات الرعاية الصحية وأحدثها وتقديم أفضل تجربة للمستفيد في بيئة تعليمية وبحثية متكاملة.

وتقّيم براند فاينانس ( Brand Finance ) سنويًا أكثر من 5000 منشأة في شتى القطاعات حول العالم، وتهدف من خلال ذلك إلى دعم المنشآت في اتخاذ قرارات إستراتيجية مبنية على أسس علمية.

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