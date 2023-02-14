Icon

انخفاض أسعار النفط وخام برنت يسجل 86 دولاراً للبرميل Icon وصول الطائرة الإغاثية السعودية الثامنة إلى مدينة حلب Icon “التجارة” تتيح للمنشآت والمتاجر الإلكترونية إصدار تراخيص تخفيضات يوم التأسيس Icon STC تعلن عن فرص وظيفية ومعرض وظيفي في الرياض Icon المقبل رئيساً تنفيذياً للتجمع الصحي بحفر الباطن Icon شركة أمازون تعلن عن وظائف لحملة الثانوية فأعلى بالرياض Icon تهنئة رونالدو لفريق سيدات النصر وصلت لملايين حول العالم Icon كيم جو-إيه ابنة زعيم كوريا الشمالية على طوابع بريدية Icon صناعة الإنسانية أمر لا ينتظر الفجائع وعلى الإعلام البحث بالمواقع المنسية Icon طريف وشرورة تسجلان أدنى وأعلى درجة حرارة بالمملكة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
من خلال أندية الموهبة والابتكار في جميع المنشأة التدريبية

التدريب التقني تطلق عدة مبادرات للتشجيع على الابتكار والإبداع

الثلاثاء ١٤ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٨ مساءً
التدريب التقني تطلق عدة مبادرات للتشجيع على الابتكار والإبداع
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، إطلاق عدد من المبادرات التي تشجع المتدربين والمتدربات على الابتكار والإبداع، من خلال أندية الموهبة والابتكار في جميع المنشأة التدريبية.

أهداف المبادرات

وأوضحت المؤسسة أن تلك المبادرات تهدف أيضا إلى توفير بيئة جاذبة للإبداع واستقطاب وتحفيز الموهوبين والمبتكرين من متدربي ومتدربات المنشأة التدريبية ورعايتهم واستثمار طاقاتهم في بناء نهضة الوطن والاقتصاد المعرفي.

قد يهمّك أيضاً
Img

بريطانيا تنزلق إلى أزمة اقتصادية بسبب أسعار الطاقة

Img

دياز يكشف أوراق الهلال لمواجهة فلامنجو

بيئة محفزة للابتكار

وأضافت المؤسسة أنها عملت على جعل أندية الموهبة والابتكار في المنشأة التدريبية بيئة جاذبة ومحفزة للابتكار وخلق الأفكار ونقلها من حيز الفكرة إلى التطبيق والتنفيذ والتطوير ثم التسويق.

من جانبه، قال محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، إن المؤسسة تولي اهتماماً بالغاً بالابتكار ورعاية الموهوبين والاختراعات، لإيجاد أفكار نوعية تقنية يتم نقلها من حيز الفكرة لتطويرها وتنفيذها عبر أندية متخصصة يشرف عليها مدربون متخصصون.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

توقعات بانخفاض الحرارة في الرياض إلى 5...
السعودية اليوم

توقعات بانخفاض الحرارة في الرياض إلى 5...

السعودية اليوم
جمعية إنسان تطلق مشروع الحج لتفويج أكثر...
السعودية اليوم

جمعية إنسان تطلق مشروع الحج لتفويج أكثر...

السعودية اليوم
العساكر : أهيب بالجميع التبرع لإغاثة سوريا...
السعودية اليوم

العساكر : أهيب بالجميع التبرع لإغاثة سوريا...

السعودية اليوم
الحياة الفطرية يدعو من يقتني قرود البابون...
السعودية اليوم

الحياة الفطرية يدعو من يقتني قرود البابون...

السعودية اليوم
مدني بيشة يخرج مواطنًا سقط في بئر
أخبار رئيسية

مدني بيشة يخرج مواطنًا سقط في بئر

أخبار رئيسية
بركان يثور تحت الماء في حزام النار
حصاد اليوم

بركان يثور تحت الماء في حزام النار

حصاد اليوم
الاقتصاد السعودي الأسرع نموًا بين الاقتصاديات العالمية...
السوق

الاقتصاد السعودي الأسرع نموًا بين الاقتصاديات العالمية...

السوق
رونالدو وميسي في مواجهة خارج أوروبا للمرة...
آخر الاخبار

رونالدو وميسي في مواجهة خارج أوروبا للمرة...

آخر الاخبار