التدريب التقني تطلق عدة مبادرات للتشجيع على الابتكار والإبداع

انخفاض أسعار النفط وخام برنت يسجل 86 دولاراً للبرميل وصول الطائرة الإغاثية السعودية الثامنة إلى مدينة حلب “التجارة” تتيح للمنشآت والمتاجر الإلكترونية إصدار تراخيص تخفيضات يوم التأسيس STC تعلن عن فرص وظيفية ومعرض وظيفي في الرياض المقبل رئيساً تنفيذياً للتجمع الصحي بحفر الباطن شركة أمازون تعلن عن وظائف لحملة الثانوية فأعلى بالرياض تهنئة رونالدو لفريق سيدات النصر وصلت لملايين حول العالم كيم جو-إيه ابنة زعيم كوريا الشمالية على طوابع بريدية صناعة الإنسانية أمر لا ينتظر الفجائع وعلى الإعلام البحث بالمواقع المنسية طريف وشرورة تسجلان أدنى وأعلى درجة حرارة بالمملكة
أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، إطلاق عدد من المبادرات التي تشجع المتدربين والمتدربات على الابتكار والإبداع، من خلال أندية الموهبة والابتكار في جميع المنشأة التدريبية.
وأوضحت المؤسسة أن تلك المبادرات تهدف أيضا إلى توفير بيئة جاذبة للإبداع واستقطاب وتحفيز الموهوبين والمبتكرين من متدربي ومتدربات المنشأة التدريبية ورعايتهم واستثمار طاقاتهم في بناء نهضة الوطن والاقتصاد المعرفي.
وأضافت المؤسسة أنها عملت على جعل أندية الموهبة والابتكار في المنشأة التدريبية بيئة جاذبة ومحفزة للابتكار وخلق الأفكار ونقلها من حيز الفكرة إلى التطبيق والتنفيذ والتطوير ثم التسويق.
من جانبه، قال محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، إن المؤسسة تولي اهتماماً بالغاً بالابتكار ورعاية الموهوبين والاختراعات، لإيجاد أفكار نوعية تقنية يتم نقلها من حيز الفكرة لتطويرها وتنفيذها عبر أندية متخصصة يشرف عليها مدربون متخصصون.