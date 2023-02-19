الترجي يهزم شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا تاليسكا ينفرد بـ صدارة ترتيب هدافي دوري روشن زعيم كوريا الشمالية يقدم ابنته على المرأة الحديديدة إصابة داروين نونيز تقلق ليفربول قبل مواجهة الريال مهند الشنقيطي يغيب عن الاتحاد لنهاية الموسم قيس سعيد يأمر مسؤولة أوروبية رفيعة بمغادرة تونس الإطاحة بـ 3 مواطنين كسروا واجهة محل بالرياض مستشار تربوي: أمام الطلاب أصحاب التخصصات الملغاة فرصة للتحويل رئيس الخليج: يجب علينا العمل أكثر لإسعاد جماهيرنا الاتحاد القطري يُرحب ببعثة الهلال: هلا بوصيف العالم
حقق نادي الترجي الرياضي التونسي فوزًا ثمينًا على حساب مضيفه شباب بلوزداد الجزائري بهدف دون رد في الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.
وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.
وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، سجل المحترف الليبي حمدو الهوني الهدف الوحيد للفريق التونسي من تصويبة قوية في الدقيقة الثمانين.
وبعد المباراة أصبح رصيد نادي الترجي ست نقاط في صدارة المجموعة الرابعة في دوري أبطال إفريقيا، بينما يتواجد نادي شباب بلوزداد في المركز الثاني برصيد 3 نقاط.
وكانت مباريات أول أمس في الجولة الثانية من دوري أبطال إفريقيا، انتهت بتعادل سلبي بين المريخ السوداني والزمالك المصري، بينما واجه فريق القطن الكاميروني، منافسه نادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي وانتهت بفوز صن داونز بنتيجة 3-1 ولعب شبيبة القبائل الجزائري مع نادي الوداد الرياضي المغربي، وفاز شبيبة القبائل بهدف دون رد.
وفي مباريات أمس، فاز الهلال السوداني على الأهلي المصري بهدف دون رد، بينما تعادل فيبرس الأوغندي بدون أهداف مع نادي حوريا كوناكري الغيني، وفاز الرجاء الرياضي المغربي على نادي سيمبا التنزاني بثلاثية دون رد، وفاز بيترو أتلتيكو الأنجولي على فيتا كلوب الكونغولي بثنائية مقابل هدف، بينما فاز الترجي على شباب بلوزداد الجزائري بهدف دون رد.