الترجي يهزم شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا

حقق نادي الترجي الرياضي التونسي فوزًا ثمينًا على حساب مضيفه شباب بلوزداد الجزائري بهدف دون رد في الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

الترجي ضد شباب بلوزداد

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، سجل المحترف الليبي حمدو الهوني الهدف الوحيد للفريق التونسي من تصويبة قوية في الدقيقة الثمانين.

وبعد المباراة أصبح رصيد نادي الترجي ست نقاط في صدارة المجموعة الرابعة في دوري أبطال إفريقيا، بينما يتواجد نادي شباب بلوزداد في المركز الثاني برصيد 3 نقاط.

نتائج الجولة الثانية بدوري أبطال إفريقيا

وكانت مباريات أول أمس في الجولة الثانية من دوري أبطال إفريقيا، انتهت بتعادل سلبي بين المريخ السوداني والزمالك المصري، بينما واجه فريق القطن الكاميروني، منافسه نادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي وانتهت بفوز صن داونز بنتيجة 3-1 ولعب شبيبة القبائل الجزائري مع نادي الوداد الرياضي المغربي، وفاز شبيبة القبائل بهدف دون رد.

وفي مباريات أمس، فاز الهلال السوداني على الأهلي المصري بهدف دون رد، بينما تعادل فيبرس الأوغندي بدون أهداف مع نادي حوريا كوناكري الغيني، وفاز الرجاء الرياضي المغربي على نادي سيمبا التنزاني بثلاثية دون رد، وفاز بيترو أتلتيكو الأنجولي على فيتا كلوب الكونغولي بثنائية مقابل هدف، بينما فاز الترجي على شباب بلوزداد الجزائري بهدف دون رد.