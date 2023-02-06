ارتفاع حصيلة وفيات زلزال تركيا إلى 2316 شخصًا التسوية الودية بعرعر تعيد حقوق موظف بمبلغ تجاوز 317 ألف ريال ارتفاع ضحايا زلزال سوريا لـ 1300 قتيل بؤرة جديدة لتفشي إنفلونزا الطيور في سلوفاكيا الاستثمار في السياحة السعودية الآن فرصة ماسية الأمم المتحدة تُحذر: العالم يتجه لـ حرب أوسع بسبب أوكرانيا واشنطن بعد تجميع بقايا المنطاد: لن نعيده لبكين الهوية الوطنية تتلألأ بين جداريات نفق طريقي التخصصي والإمام سعود بالرياض وظائف شاغرة لدى قطار سار في 3 مدن تنبيه من المدني لأهالي جازان: فرضية حريق غدًا بأحد المباني
تمكنت إدارة التسوية الودية بمكتب عمل عرعر من استرداد حقوق موظف بمبلغ تجاوز 317000 ريال.
وفي التفاصيل، كشفت إدارة التسوية الودية التابعة لفرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الحدود الشمالية أن ذلك جاء من خلال إنهاء دعوى بالصلح، حيث ينص الصلح على إلزام صاحب العمل بتسليم العامل حقوقه البالغة أكثر من (317000) ريال.