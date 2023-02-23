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في إياب دور خروج المغلوب بالدوري الأوروبي

التشكيل الرسمي لـ مباراة مان يونايتد ضد برشلونة

الخميس ٢٣ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٠ مساءً
التشكيل الرسمي لـ مباراة مان يونايتد ضد برشلونة
المواطن - محمد سمعه

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كشف المدربان، الهولندي إريك تين هاج والإسباني تشافي هيرنانديز تشكيلة مباراة مان يونايتد ضد برشلونة في إياب دور خروج المغلوب في بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم موسم 2022/ 2023.

تشكيل مباراة مان يونايتد ضد برشلونة

وجاء تشكيل فريق مانشستر يونايتد مكونًا من: “دي خيا، مارتينيز، برونو فيرنانديز، راشفورد، فريد، كاسيميرو، فاران، شو، سانشو، فيجهورست، وان بيساكا”.

أما تشكيل برشلونة فجاء مكونًا من: “تير شتيجن، أراوخو، سيرخيو بوسكيتس، ليفاندوفسكي، كريستنسن، فرانك كيسيه، سيرجي روبيرتو، فرينكي دي يونج، رافينيا، كوندي، بالدي”.

وتنطلق المباراة على ملعب أولد ترافورد في إنجلترا في تمام الـ11 مساءً بتوقيت المملكة وتُنقل عبر قناة BEIN SPORTS 1 HD PREMIUM و SKY SPORT CALCIO 1 , BEIN SPORTS HD 1 ENGLISH , RMC SPORT 1 , MAX SPORT 3 HD , MATCH TV.

تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة برشلونة

ملخص مباراة الذهاب

وكان لقاء الذهاب بين الفريقين انتهى يوم الخميس الماضي بالتعادل بنتيجة هدفين لكل فريق، حيث انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، من عمر مباراة مان يونايتد ضد برشلونة، بدأت الإثارة حيث سجل برشلونة الهدف الأول عبر اللاعب الإسباني ماركوس ألونسو في الدقيقة الـ48 عبر ضربة رأسية.

تشكيل برشلونة لمواجهة مانشستر يونايتد

ونجح بعدها بـ 4 دقائق، اللاعب الإنجليزي ماركوس راشفورد في تسجيل هدف التعادل لـ مانشستر يونايتد بالدقيقة الـ52.

وواصل مانشستر يونايتد ضغطه ليضيف الهدف الثاني عبر اللاعب كوندي مدافع برشلونة بالخطأ في مرماه بالدقيقة الـ 60.

ونجح بعدها البرازيلي رافينيا في إضافة الهدف الثاني لـ برشلونة في الدقيقة الـ77 بعد خطأ من مدافعي مانشستر يونايتد في إبعاد الكرة.

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