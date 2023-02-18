التشكيل المتوقع لـ الأهلي المصري ضد الهلال

تترقب الجماهير مباراة الأهلي المصري ضد الهلال السوداني، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا، في ظل الصراع القوي لحصد الثلاث نقاط.

الهلال ضد الأهلي

ويلعب الهلال ضد الأهلي المصري، اليوم السبت عند الساعة الرابعة بتوقيت السعودية، على ملعب “الجوهرة الزرقاء”، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السوداني المركز الثالث في المجموعة الثانية بدون رصيد بعد خسارته ضد صن داونز، فيما يقع الأهلي في المركز الثاني، ولكن تم تأجيل مواجهته الأولى لمشاركته في كأس العالم للأندية.

تشكيل الأهلي المصري المتوقع

ويُفاضل المدير الفني السويسري مارسيل كولر بين الثنائي الدفاعي محمود متولي وياسر إبراهيم، فيما يشهد خط الهجوم منافسة شديدة نظرًا لجاهزية وتألق أكثر من لاعب، ومنهم؛ بيرسي تاو، طاهر محمد طاهر وحسين الشحات.

ويتوقع أن يبدأ الأهلي المصري مباراة اليوم بالتشكيل التالي؛ محمد الشناوي، علي معلول، محمد عبد المنعم، محمود متولي، محمد هاني، حمدي فتحي، أليو ديانج، محمد مجدي أفشة، أحمد عبد القادر، طاهر محمد طاهر ومحمد شريف.