التشكيل المتوقع لـ الشباب ضد ناساف الأوزبكي

يأمل الشباب بقيادة مدربه الإسباني فيسينتي مورينو لمواصلة تألقه ضمن منافسات الموسم الحالي، وتجاوز عقبة ناساف الأوزبكي في دوري أبطال آسيا 2022.

مواجهة قوية اليوم

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب ضد ناساف الأوزبكي ضمن منافسات دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، اليوم الأحد عند الساعة التاسعة مساء، على استاد الجنوب في قطر.

وتألق الليوث في مرحلة المجموعات، ونجح في التأهل إلى دور الـ16 بعد تصدر مجموعته، ويطمح في مواصلة تألقه، وخطف بطاقة التأهل، فيما صعد فريق ناساف الأوزبكي كوصيف لمجموعته.

تشكيل الشباب المتوقع

ومن المتوقع أن يدفع مورينو بالقوة الضاربة منذ بداية مباراة الشباب ضد ناساف الأوزبكي، أملًا في تسجيل هدف مبكر، وتسهيل مهمته في تحقيق الفوز في دوري أبطال آسيا.

ويتوقع أن يبدأ الليوث مباراة اليوم بالتشكيل التالي؛ كيم سيونج جيو، جريجورز كوريشوياك، حسان تمبكتي، فواز الصقور، متعب الحربي، رياض شراحيلي، حسين القحطاني، إيفر بانيغا، تركي العمار، كريستيان جوانكا وكارلوس جونيور.

تألق لافت للشباب

ويدخل الشباب مواجهة اليوم بمعنويات مرتفعة، حيث يسير الفريق بشكل مميز في دوري روشن السعودي، ونجح في الفوز على أبها بهدفين دون رد، ليرفع رصيده إلى 40 نقطة، ويتساوى مع النصر المتصدر والاتحاد الوصيف.

ويُعد الليوث الأقوى هجوميًا في دوري روشن السعودي، كما أنه الأكثر تحقيقًا للانتصارات بـ12 مباراة، بالتساوي مع النصر والاتحاد، واستقبل 14 هدفًا، ليحتل المركز الرابع في قائمة الأقوى دفاعيًا.