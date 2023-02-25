التشكيل المتوقع لـ النصر ضد ضمك

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بقيادة الفرنسي رودي جارسيا؛ لمواصلة انتصاراته في دوري روشن السعودي، وتجاوز عقبة ضمك اليوم.

مواجهة قوية اليوم

ويلعب ضمك ضد النصر عند الساعة السادسة والنصف مساء اليوم السبت، على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في المحالة، ضمن منافسات جولة يوم التأسيس “الجولة الـ18” من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك المركز السابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 22 نقطة، فيما يقع العالمي في المركز الثاني برصيد 40 نقطة، وبفارق نقطة عن الاتحاد المتصدر.

تشكيل النصر المتوقع

ومن المتوقع أن يدفع جارسيا بالتشكيل الذي خاض به مواجهة التعاون الماضية، والتي انتهت بفوز العالمي بنتيجة 2/1، باستثناء عودة عبدالله الخيبري من الإصابة، ليشارك بدلًا من علي الحسن، وسيغيب أندرسون تاليسكا للإصابة.

ويتوقع أن يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مباراة ضمك اليوم، بالتشكيل التالي؛ نواف العقيدي، غيسلان كونان، عبدالله مادو، عبدالإله العمري، سلطان الغنام، عبدالله الخيبري، لويس جوستافو، أيمن يحيى، سامي النجعي، عبدالرحمن غريب، كريستيانو رونالدو.