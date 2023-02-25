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ضمن منافسات دوري روشن

التشكيل المتوقع لـ النصر ضد ضمك

السبت ٢٥ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٧ صباحاً
التشكيل المتوقع لـ النصر ضد ضمك
المواطن - فريق التحرير

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يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بقيادة الفرنسي رودي جارسيا؛ لمواصلة انتصاراته في دوري روشن السعودي، وتجاوز عقبة ضمك اليوم.

مواجهة قوية اليوم

ويلعب ضمك ضد النصر عند الساعة السادسة والنصف مساء اليوم السبت، على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في المحالة، ضمن منافسات جولة يوم التأسيس “الجولة الـ18” من دوري روشن السعودي.

ضمك
لاعبو ضمك – المصدر @DAMAC_CLUB

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك المركز السابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 22 نقطة، فيما يقع العالمي في المركز الثاني برصيد 40 نقطة، وبفارق نقطة عن الاتحاد المتصدر.

النصر
لاعبو العالمي – المصدر @AlNassrFC

تشكيل النصر المتوقع

ومن المتوقع أن يدفع جارسيا بالتشكيل الذي خاض به مواجهة التعاون الماضية، والتي انتهت بفوز العالمي بنتيجة 2/1، باستثناء عودة عبدالله الخيبري من الإصابة، ليشارك بدلًا من علي الحسن، وسيغيب أندرسون تاليسكا للإصابة.

ويتوقع أن يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مباراة ضمك اليوم، بالتشكيل التالي؛ نواف العقيدي، غيسلان كونان، عبدالله مادو، عبدالإله العمري، سلطان الغنام، عبدالله الخيبري، لويس جوستافو، أيمن يحيى، سامي النجعي، عبدالرحمن غريب، كريستيانو رونالدو.

كريستيانو رونالدو
رونالدو – المصدر spl
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