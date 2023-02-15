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المباراة تُقام غدًا في الدوري الأوروبي

التشكيل المتوقع لـ مباراة برشلونة ضد مان يونايتد

الأربعاء ١٥ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٧ مساءً
التشكيل المتوقع لـ مباراة برشلونة ضد مان يونايتد
المواطن - محمد سمعه

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ينتظر عشاق كرة القدم الأوروبية مساء غدٍ، مباراة برشلونة ضد مان يونايتد الإنجليزي في ذهاب دور الـ16 المكرر في بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم موسم 2022/ 2023.

القنوات الناقلة لـ مباراة برشلونة ضد مان يونايتد

وستقام مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في تمام الساعة التاسعة إلا ربعًا مساءً بتوقيت المملكة على ملعب “سبوتيفاي كامب نو” في مدينة برشلونة الإسبانية، كما تُنقل المباراة عبر قنوات SKY SPORT CALCIO 1 , TV 6 SWEDEN , SPORT TV2 PORTUGAL , BT SPORT 2 JD , RMC STORY , BEIN SPORTS 1 HD PREMIUM.

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التشكيل المتوقع للفريقين

وسيكون تشكيل برشلونة المتوقع للمباراة مكونًا من: تير شتيجن في حراسة المرمى، كوندي، أراوخو، كريستنسن، بالدي، كيسي، دي يونج، بيدري، جافي، رافينيا، ليفاندوفسكي”.

برشلونة ومانشستر يونايتد

أما تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع فسيكون مكونًا من: “دي خيا في حراسة المرمى، فاران، ماجواير، دالوت، لوك شو، فريد، كاسيميرو، برونو، راشفورد، سانشو، فيخورست”.

وقبل مباراة برشلونة ضد مان يونايتد، يتواجد نادي برشلونة في صدارة الدوري الإسباني برصيد 56 نقطة وبفارق 11 نقطة عن نادي ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

أما نادي مانشستر يونايتد فمتواجد في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 46 نقطة.

ويقدم برشلونة مستويات مميزة في الفترة الأخيرة مع المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز حيث نجح البارشا في يناير الماضي في الفوز بلقب كأس السوبر الإسباني على حساب الغريم التقليدي نادي ريال مدريد.

أما مانشستر يونايتد وتحت قيادة المدرب الهولندي إريك تين هاج فيقدم مستويات مميزة في بطولة الدوري الإنجليزي منذ رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو عن الفريق وانضمامه لنادي النصر مطلع يناير الماضي كصفقة انتقال حر.

 

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