التشكيل المتوقع لـ مباراة ليفربول ضد الريال

يترقب عشاق كرة القدم الأوروبية، مباراة ليفربول ضد الريال مساء اليوم الثلاثاء في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2022/2023.

وتنطلق مباراة ليفربول ضد الريال في تمام الساعة الـ11 مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الأنفيلد في مدينة ليفربول الإنجليزية.

تشكيل مباراة ليفربول ضد الريال المتوقع

وسيكون تشكيل ليفربول المتوقع مكونًا من: ” أليسون بيكر في حراسة المرمى، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك، أندرو روبيرتسون، جوميز، ألكانتارا، فابينيو، جوردان هندرسون، محمد صلاح، داروين نونيز، كودي جاكبو”.

أما تشكيل ريال مدريد الإسباني المتوقع فسيكون مكونًا من: “تيبو كورتوا، داني كارفخال، إيدجر ميليتاو، أنطونيو روديجر، دافيد ألابا، لوكا مودريتش، داني سيبايوس، إدواردو كامافينجا، فريدريكو فالفيردي، كريم بنزيما، فينسيوس جونيور”.

سبب اعتذار اليويفا لـ ليفربول

وفي يوم الثلاثاء الماضي، كشف ليفربول عن اعتذار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم له، بعد الأحداث التي حدثت قبل مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 2022 بين الفريق الإنجليزي ونادي ريال مدريد.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألقى في بيان له اللوم على جماهير الريدز بسبب الفوضى التي سبقت المباراة، حيث تأخرت انطلاقة المباراة لمدة 36 دقيقة بعد فشل آلاف من مشجعي الريدز في حضور المباراة التي أُقيمت على ملعب فرنسا الدولي في العاصمة الفرنسية باريس.