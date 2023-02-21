التشكيل المتوقع لـ مباراة ليفربول ضد الريال

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يترقب عشاق كرة القدم الأوروبية، مباراة ليفربول ضد الريال مساء اليوم الثلاثاء في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2022/2023.
وتنطلق مباراة ليفربول ضد الريال في تمام الساعة الـ11 مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الأنفيلد في مدينة ليفربول الإنجليزية.
وسيكون تشكيل ليفربول المتوقع مكونًا من: ” أليسون بيكر في حراسة المرمى، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك، أندرو روبيرتسون، جوميز، ألكانتارا، فابينيو، جوردان هندرسون، محمد صلاح، داروين نونيز، كودي جاكبو”.
أما تشكيل ريال مدريد الإسباني المتوقع فسيكون مكونًا من: “تيبو كورتوا، داني كارفخال، إيدجر ميليتاو، أنطونيو روديجر، دافيد ألابا، لوكا مودريتش، داني سيبايوس، إدواردو كامافينجا، فريدريكو فالفيردي، كريم بنزيما، فينسيوس جونيور”.
وفي يوم الثلاثاء الماضي، كشف ليفربول عن اعتذار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم له، بعد الأحداث التي حدثت قبل مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 2022 بين الفريق الإنجليزي ونادي ريال مدريد.
وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألقى في بيان له اللوم على جماهير الريدز بسبب الفوضى التي سبقت المباراة، حيث تأخرت انطلاقة المباراة لمدة 36 دقيقة بعد فشل آلاف من مشجعي الريدز في حضور المباراة التي أُقيمت على ملعب فرنسا الدولي في العاصمة الفرنسية باريس.
وقال النادي الإنجليزي في بيان له الثلاثاء الماضي: “تقرير الاتحاد الأوروبي لكرة القدم برأ فريق ليفربول وجماهيره وجعل اليويفا يتقدم باعتذار إلى النادي وأن مسؤولية عدم حضور الجماهير للمباراة، كان بسبب سوء التنظيم والتخطيط من الاتحاد الأوروبي”.
يذكر أن ريال مدريد كان انتصر على الريدز يوم 28 مايو الماضي بهدف دون رد وتُوج ببطولة دوري أبطال أوروبا للمرة الـ14 في تاريخه.