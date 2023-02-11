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في كأس العالم للأندية

التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي وفلامنجو

السبت ١١ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٥ مساءً
التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي وفلامنجو
المواطن - فريق التحرير

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تترقب الجماهير مباراة الأهلي وفلامنجو البرازيلي في بطولة كأس العالم للأندية، وسط منافسة قوية للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.

مباراة الأهلي وفلامنجو

ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي وفلامنجو البرازيلي على ملعب ابن بطوطة “طنجة الكبير”، اليوم السبت عند الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت السعودية، في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم للأندية.

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الهلال ضد الوداد في كأس العالم للأندية
كأس البطولة

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري قد خسر في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2022 أمام ريال مدريد بأربعة أهداف مقابل هدف، فيما تلقى فلامنجو البرازيلي خسارة ضد الهلال بنتيجة 3/2.

ويسعى المارد الأحمر لتحقيق الفوز في مباراة الأهلي وفلامنجو اليوم، وحصد الميدالية البرونزية للمرة الثالثة في تاريخه؛ ومصالحة جماهيره التي كانت تطمح بالتأهل للنهائي، فيما يأمل الفريق البرازيلي تعويض خسارته والتتويج بميدالية.

الأهلي
لاعبو الأهلي – المصدر @AlAhly

التشكيل المتوقع لمباراة اليوم

ويتوقع أن يبدأ المارد الأحمر مباراة الأهلي وفلامنجو اليوم، كالتالي؛ محمد الشناوي، محمد هاني، محمود متولي، محمد عبدالمنعم، علي معلول، حسين الشحات، مروان عطية، أليو ديانج، أحمد عبدالقادر محمد مجدي أفشة ومحمد شريف.

الأهلي المصري
لاعبو الأهلي – المصدر @AlAhly

على الجانب الآخر، يتوقع أن يكون تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي فلامنجو، كالتالي؛ سانتوس، ماثوزينيو، دافيد لويز، فابريسيو برونو، آيرتون لوكاس، إريك بولجار، تياجو مايا، إيفرتون ريبيرو، جورجيان دي أراسكايتا، جابرييل باربوسا وبيدرو.

نجم فلامنجو بيدرو
بيدرو – المصدر @Flamengo_en

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