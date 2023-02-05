شهدت منافسات الجولة الـ15 من بطولة دوري روشن السعودي تألقًا لافتًا من فريق الشباب، ليُزين 3 من اللاعبين من صفوفه التشكيل المثالي.

ثلاثي الشباب بالتشكيل المثالي

وكشفت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”، عن التشكيلة المثالية للجولة الـ15، والتي شهدت تواجد 3 لاعبين من الشباب، وهم؛ الثنائي البرازيلي إياغو سانتوس وكارلوس جونيور، بجانب الإسباني سانتي مينا.

وغاب نجوم النصر متصدر ترتيب دوري روشن السعودي، والاتحاد صاحب المركز الثالث عن التشكيل المثالي للجولة الـ15، وسيطر اللاعبون الأجانب على التشكيلة التي ضمت ثنائيًا محليًا فقط، وهما؛ حسن كادش وسلطان مندش.

كما منحت شبكة الإحصائيات، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، الباراغوياني كاكو على التقييم الأعلى في الجولة الـ15، بـ9.5 درجة، بعدما صنع هدف فريقه الوحيد الذي سجله حسن كادش في شباك الباطن.

تشكيل الجولة بدوري روشن

وجاءت التشكيل المثالي للجولة الـ15 في دوري روشن السعودي، كالتالي؛ في حراسة المرمى، مارتن كمبانيا “الباطن”، إياغو سانتوس، سعد ناطق “أبها”، حسن كادش “التعاون”، وسلطان مندش “الفيحاء”.

كما ضمت التشكيلة المثالية كلًا من؛ سعد بقير “أبها”، ألفا سيميدو “الطائي”، كاكو “التعاون”، روبين كوايسون “الاتفاق”، بجانب ثنائي فريق الشباب، كارلوس جونيور وسانتي مينا.