التضخم في المملكة يرتفع بنسبة 3.4% خلال يناير

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ارتفع مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك “معدل التضخم” في السعودية 3.4 في المائة خلال يناير 2023، مقارنة بالشهر المماثل من 2022.
وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء، في بيان لها، أن سبب الارتفاع إلى يعود إلى زيادة أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى 6.6 في المائة، وأسعار الأغذية والمشروبات 4.2 في المائة.
وذكرت أن الإيجارات الفعلية للمساكن ارتفعت 7.7 في المائة في يناير 2023، ما يعكس الزيادة في أسعار إيجارات الشقق 19.3 في المائة، وكان لارتفاع هذا القسم تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي خلال شهر يناير الماضي، نظرا لوزنه في المؤشر البالغ 2.5 في المائة.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية 4.3 في المائة متأثرة بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن 6.1 في المائة، وتأثرت بارتفاع أسعار الحليب ومنتجات البيض 15.8 في المائة.