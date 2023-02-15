Icon

مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية العاشرة متوجهة إلى مطار غازي عنتاب Icon ضبط 20 مخالفًا لتخزينهم 179 مترًا مكعباً من الحطب المحلي Icon هيومن رايتس ووتش تتهم واشنطن بارتكاب جرائم ضد الإنسانية Icon ارتفاع عدد قتلى زلزال سوريا لـ 5540 Icon وظائف شاغرة بـ مدينة الملك سعود الطبية  Icon تبرعات الحملة الشعبية السعودية تتجاوز 361.6 مليون ريال Icon لحظة وصول أول قافلة مساعدات أممية لشمال سوريا Icon الطائرة الإغاثية التاسعة تتوجه إلى مطار حلب الدولي Icon ماسك يعلق على خبر تعيين مدير لتويتر بصورة كلب Icon طريف وشرورة تسجلان أعلى وأدنى درجة حرارة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بسبب زيادة أسعار السكن والمياه والكهرباء

التضخم في المملكة يرتفع بنسبة 3.4% خلال يناير

الأربعاء ١٥ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٩ صباحاً
التضخم في المملكة يرتفع بنسبة 3.4% خلال يناير
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ارتفع مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك “معدل التضخم” في السعودية 3.4 في المائة خلال يناير 2023، مقارنة بالشهر المماثل من 2022.

سبب التضخم

وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء، في بيان لها، أن سبب الارتفاع إلى يعود إلى زيادة أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى 6.6 في المائة، وأسعار الأغذية والمشروبات 4.2 في المائة.

قد يهمّك أيضاً
Img

التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي وفلامنجو

Img

لقطات لإنقاذ رضيع سوري من تحت الأنقاض بعد حمايته بجسد والدته

وذكرت أن الإيجارات الفعلية للمساكن ارتفعت 7.7 في المائة في يناير 2023، ما يعكس الزيادة في أسعار إيجارات الشقق 19.3 في المائة، وكان لارتفاع هذا القسم تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي خلال شهر يناير الماضي، نظرا لوزنه في المؤشر البالغ 2.5 في المائة.

أسعار السلع

وارتفعت أسعار المواد الغذائية 4.3 في المائة متأثرة بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن 6.1 في المائة، وتأثرت بارتفاع أسعار الحليب ومنتجات البيض 15.8 في المائة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

لائحة الوظائف التعليمية: إبعاد أي معلم يتبني...
السعودية اليوم

لائحة الوظائف التعليمية: إبعاد أي معلم يتبني...

السعودية اليوم
كيف تُسخر تقنيات الذكاء الاصطناعي لخدمة ضيوف...
السعودية اليوم

كيف تُسخر تقنيات الذكاء الاصطناعي لخدمة ضيوف...

السعودية اليوم
توزيع الغذاء ونشر مولدات كهربائية في المناطق...
العالم

توزيع الغذاء ونشر مولدات كهربائية في المناطق...

العالم
النصر يسترد صدارة دوري روشن في الظهور...
الرياضة

النصر يسترد صدارة دوري روشن في الظهور...

الرياضة
قائمة الهلال والنصر لمواجهة ‎باريس سان جيرمان...
الرياضة

قائمة الهلال والنصر لمواجهة ‎باريس سان جيرمان...

الرياضة
فلامينغو ثالث العالم برباعية في الأهلي
الرياضة

فلامينغو ثالث العالم برباعية في الأهلي

الرياضة
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على 37...
العالم

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على 37...

العالم
37 ناديًا يشاركون في كأس الملك سلمان...
الرياضة

37 ناديًا يشاركون في كأس الملك سلمان...

الرياضة