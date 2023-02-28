Icon

الجاسر: إستراتيجية قطاع الطرق ستُسهم في رفع معدلات السلامة Icon 6 عوامل وقائية لتجنب الإصابة بأمراض القلب Icon تنبيه من الأرصاد: أمطار متوسطة على مكة المكرمة والرياض Icon وزير الرياضة يُعزي في وفاة عبده بسيسي Icon التعادل الإيجابي عنوان مباراة الأهلي ضد الداخلية Icon العثور على خوذة جندي أردني في القدس بعد 63 عاماً Icon أفضل طرق ترشيد الإنفاق في رمضان والعيد Icon البنتاجون: إيران تحتاج 12 يومًا الآن لإنتاج قنبلة نووية Icon مجلس الوزراء يوافق على إستراتيجية قطاع الطرق Icon الوسط الرياضي ينعي عبده بسيسي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
ضمن مباريات الجولة العشرين

التعادل الإيجابي عنوان مباراة الأهلي ضد الداخلية

الثلاثاء ٢٨ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٧ مساءً
التعادل الإيجابي عنوان مباراة الأهلي ضد الداخلية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حسم التعادل الإيجابي، مباراة الأهلي ضد الداخلية مساء اليوم في الجولة العشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2022/2023، حيث انتهت المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.

الأهلي ضد الداخلية

وكان التعادل السلبي أنهى الشوط الأول بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، تقدم محمود عبد المنعم ” كهربا” بالهدف الأول لـ الأهلي من تصويبة قوية في الدقيقة السبعين من عمر المباراة.

وبعدها بـ 20 دقيقة سجل اللاعب النيجيري رشيد أحمد هدف التعادل لنادي الداخلية بالدقيقة التسعين، بعد خطأ قاتل في التمركز من المدافع رامي ربيعة.

وانتهت مباراة الأهلي ضد الداخلية بالتعادل بهدف لكل فريق، ليُصبح رصيد الأهلي 41 نقطة، الداخلية في المركز الـ14 برصيد 17 نقطة.

الأهلي ضد الداخلية

وكانت مباريات الجولة العشرين من الدوري المصري انطلقت أول أمس الأحد، بفوز سموحة على حرس الحدود بثلاثية دون رد، بينما أُقيم أمس مباراتا ” أسوان وغزل المحلة، وفاز أسوان بثنائية لهدف”، بينما فاز الاتحاد السكندري على نادي طلائع الجيش برباعية مقابل ثلاثة أهداف.

وفي مباريات اليوم الثلاثاء، فاز المصري البورسعيدي على إنبي بهدفين لهدف، بينما فاز سيراميكا كليوباترا على البنك الأهلي بثنائية لهدف، وتعادل الأهلي مع الداخلية اليوم.

مباراة واحدة غدًا

وتُقام غدًا مباراة واحدة في الجولة العشرين بين فريقي فاركو والمقاولون العرب وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة من مساء الغد بتوقيت المملكة.

الأهلي ضد الداخلية

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

شهادة جامعية وعمر مُحدد أبرز شروط زواج السعودية من أجنبي
السعودية اليوم

شهادة جامعية وعمر مُحدد أبرز شروط زواج...

السعودية اليوم
شركة علم لأمن المعلومات تعلن عن وظائف بعدة تخصصات
حصاد اليوم

شركة علم لأمن المعلومات تعلن عن وظائف...

حصاد اليوم
ألمانيا تواجه تحديًا بقيمة تريليون دولار لسد فجوة الطاقة 
العالم

ألمانيا تواجه تحديًا بقيمة تريليون دولار لسد فجوة...

العالم
الصلاة على الأمير عبدالإله بن سعود
السعودية اليوم

الصلاة على الأمير عبدالإله بن سعود

السعودية اليوم
الشثري: إغاثة متضرري زلزال سوريا وتركيا من أعمال الشريعة
السعودية اليوم

الشثري: إغاثة متضرري زلزال سوريا وتركيا من...

السعودية اليوم
أطول موجة برد متوقعة: “البسوا ولبسوا عيالكم”
السعودية اليوم

أطول موجة برد متوقعة: “البسوا ولبسوا عيالكم”

السعودية اليوم
جماهير برشلونة تُشيد بـ فيران توريس
الرياضة

جماهير برشلونة تُشيد بـ فيران توريس

الرياضة
رئيس مجلس النواب الأردني يستقبل وفد الشورى 
السعودية اليوم

رئيس مجلس النواب الأردني يستقبل وفد الشورى 

السعودية اليوم