التعادل الإيجابي عنوان مباراة الأهلي ضد الداخلية

حسم التعادل الإيجابي، مباراة الأهلي ضد الداخلية مساء اليوم في الجولة العشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2022/2023، حيث انتهت المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.

الأهلي ضد الداخلية

وكان التعادل السلبي أنهى الشوط الأول بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، تقدم محمود عبد المنعم ” كهربا” بالهدف الأول لـ الأهلي من تصويبة قوية في الدقيقة السبعين من عمر المباراة.

وبعدها بـ 20 دقيقة سجل اللاعب النيجيري رشيد أحمد هدف التعادل لنادي الداخلية بالدقيقة التسعين، بعد خطأ قاتل في التمركز من المدافع رامي ربيعة.

وانتهت مباراة الأهلي ضد الداخلية بالتعادل بهدف لكل فريق، ليُصبح رصيد الأهلي 41 نقطة، الداخلية في المركز الـ14 برصيد 17 نقطة.

وكانت مباريات الجولة العشرين من الدوري المصري انطلقت أول أمس الأحد، بفوز سموحة على حرس الحدود بثلاثية دون رد، بينما أُقيم أمس مباراتا ” أسوان وغزل المحلة، وفاز أسوان بثنائية لهدف”، بينما فاز الاتحاد السكندري على نادي طلائع الجيش برباعية مقابل ثلاثة أهداف.

وفي مباريات اليوم الثلاثاء، فاز المصري البورسعيدي على إنبي بهدفين لهدف، بينما فاز سيراميكا كليوباترا على البنك الأهلي بثنائية لهدف، وتعادل الأهلي مع الداخلية اليوم.

مباراة واحدة غدًا

وتُقام غدًا مباراة واحدة في الجولة العشرين بين فريقي فاركو والمقاولون العرب وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة من مساء الغد بتوقيت المملكة.