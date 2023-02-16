التعادل الإيجابي عنوان مباراة الطائي والعدالة

انتهت مباراة العدالة والطائي بالتعادل بنتيجة هدفين لكل فريق، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ17 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

تعادل بين الطائي والعدالة

وفي الشوط الثاني، تقدم نادي العدالة بالهدف الأول عبر اللاعب جونزاليس في الدقيقة الـ59.

د64' الهدف الثاني لـ #الطائي عن طريق مختار علي

العدالة 1 × 2 الطائي#العدالة_الطائي | #SSC pic.twitter.com/ueGqb47MzW — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 16, 2023

ثم عند حلول الدقيقة الـ64 سجل موسونا هدف التعادل لـ فارس الشمال، وعزز بعدها مختار علي بالدقيقة الـ65 من تقدم فارس الشمال بالهدف الثاني.

وفي الدقيقة الـ69 نجح أنتونسون في إحراز الهدف الثاني لـ العدالة لتنتهي المباراة بالتعادل بنتيجة هدفين لكل فريق.

د63' هدف التعادل لـ #الطائي عن طريق موسونا

العدالة 1 × 1 الطائي#العدالة_الطائي | #SSC pic.twitter.com/O4xWV8WLg4 — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 16, 2023

وأصبح رصيد فارس الشمال بعد الفوز 22 نقطة، بينما أصبح رصيد نادي العدالة 10 نقاط.