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في الجولة الـ17 من دوري روشن

التعادل الإيجابي عنوان مباراة الطائي والعدالة

الخميس ١٦ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢١ مساءً
التعادل الإيجابي عنوان مباراة الطائي والعدالة
المواطن - محمد سمعه

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انتهت مباراة العدالة والطائي بالتعادل بنتيجة هدفين لكل فريق، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ17 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

تعادل بين الطائي والعدالة

وفي الشوط الثاني، تقدم نادي العدالة بالهدف الأول عبر اللاعب جونزاليس في الدقيقة الـ59.

العدالة والطائي

ثم عند حلول الدقيقة الـ64 سجل موسونا هدف التعادل لـ فارس الشمال، وعزز بعدها مختار علي بالدقيقة الـ65 من تقدم فارس الشمال بالهدف الثاني.

وفي الدقيقة الـ69 نجح أنتونسون في إحراز الهدف الثاني لـ العدالة لتنتهي المباراة بالتعادل بنتيجة هدفين لكل فريق.

وأصبح رصيد فارس الشمال بعد الفوز 22 نقطة، بينما أصبح رصيد نادي العدالة 10 نقاط.

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