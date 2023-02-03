Icon

موعد مباراة الأهلي المصري ضد سياتل ساوندرز والقنوات الناقلة Icon شروط زواج السعودي من أجنبية Icon اكتمال وصول القوات المشاركة في تمرين رماح النصر Icon انهيار أسهم مطاعم السوشي اليابانية بسبب مزحة Icon البكيري يثير الجدل: آل معمر أو جارسيا أحدهما يُغادر النصر قريبًا ! Icon توقعات بموجة باردة وصقيع على 3 مناطق حتى الغد Icon لقطات لاستمرار أعمال البناء بقرية الموظفين بمشروع تروجينا Icon موقف خطير لعبور المواطنين للطرق دون حذر ولقطات توثق الواقعة Icon 4 تعليقات غاضبة بعد تعادل الفتح ضد النصر Icon نصائح لمزارعي النخيل لتجنب آفات فبراير Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
في الجولة الـ15 بدوري روشن

التعادل الإيجابي عنوان مباراة الفتح ضد النصر

2023-02-03 الساعة 8:16
التعادل الإيجابي عنوان مباراة الفتح ضد النصر
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

انتهت مباراة الفتح ضد النصر، مساء اليوم الجمعة، بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدفين لكل فريق، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ15 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

الفتح ضد النصر

وكان الفتح تقدم بالهدف الأول في الدقيقة الـ12 عبر الإسباني كريستيان تيو ثم تعادل البرازيلي أندرسون تاليسكا للنصر في الدقيقة الـ42.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

الفتح ضد النصر

وفي الشوط الثاني، سجل الجزائري سفيان بن دبكة الهدف الثاني لـ الفتح في الدقيقة الـ59، ثم واصل النصر محاولاته الهجومية، ليُضيف الهدف الثاني من ركلة جزاء عبر البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة الـ93، حيث نجح الأخير في إحراز أول هدف له بقميص نادي النصر منذ الانضمام له مطلع يناير الماضي.

وكانت المباراة شهدت طرد البرازيلي تاليسكا في الدقيقة الـ95.

وأصبح رصيد النصر 34 نقطة في المركز الأول في ترتيب دوري روشن، بينما أصبح رصيد الفتح 22 نقطة في المركز السادس.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مدير عام الجوازات: اعتماد خطة حج 1444هـ...
السعودية اليوم

مدير عام الجوازات: اعتماد خطة حج 1444هـ...

السعودية اليوم
كيفن مكارثي يخطط لزيارة تايوان الأسبوع المقبل
العالم

كيفن مكارثي يخطط لزيارة تايوان الأسبوع المقبل

العالم
سماء غائمة وسحب رعدية وضباب على معظم...
السعودية اليوم

سماء غائمة وسحب رعدية وضباب على معظم...

السعودية اليوم
استضافة المملكة مؤتمر مستقبل منظمات التربية يؤكد...
السعودية اليوم

استضافة المملكة مؤتمر مستقبل منظمات التربية يؤكد...

السعودية اليوم
تقويم التعليم تعلن حصول 4 كليات وأكاديميتين...
السعودية اليوم

تقويم التعليم تعلن حصول 4 كليات وأكاديميتين...

السعودية اليوم
3 باكستانيين بحوزتهم 2 كجم من الشبو...
أخبار أمنية

3 باكستانيين بحوزتهم 2 كجم من الشبو...

أخبار أمنية
ميسي هلالي .. أمنيات تراود عشاق الزعيم...
الرياضة

ميسي هلالي .. أمنيات تراود عشاق الزعيم...

الرياضة
كريستيانو رونالدو يشعل قمة النصر والاتحاد
الرياضة

كريستيانو رونالدو يشعل قمة النصر والاتحاد

الرياضة