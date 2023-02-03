التعادل الإيجابي عنوان مباراة الفتح ضد النصر

انتهت مباراة الفتح ضد النصر، مساء اليوم الجمعة، بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدفين لكل فريق، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ15 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

الفتح ضد النصر

وكان الفتح تقدم بالهدف الأول في الدقيقة الـ12 عبر الإسباني كريستيان تيو ثم تعادل البرازيلي أندرسون تاليسكا للنصر في الدقيقة الـ42.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

د59' الهدف الثاني لـ الفتح عن طريق سفيان بن دبكة الفتح 2 × 1 النصر#الفتح_النصر⁩⁩ | ⁦#SSC pic.twitter.com/goOungDuWj — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 3, 2023

وفي الشوط الثاني، سجل الجزائري سفيان بن دبكة الهدف الثاني لـ الفتح في الدقيقة الـ59، ثم واصل النصر محاولاته الهجومية، ليُضيف الهدف الثاني من ركلة جزاء عبر البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة الـ93، حيث نجح الأخير في إحراز أول هدف له بقميص نادي النصر منذ الانضمام له مطلع يناير الماضي.

وكانت المباراة شهدت طرد البرازيلي تاليسكا في الدقيقة الـ95.

وأصبح رصيد النصر 34 نقطة في المركز الأول في ترتيب دوري روشن، بينما أصبح رصيد الفتح 22 نقطة في المركز السادس.

د15' الهدف الأول لـ الفتح عن طريق كرستيانو تيو الفتح 1 × 0 النصر pic.twitter.com/73AAt9YJe8 — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 3, 2023