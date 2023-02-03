التعادل الإيجابي عنوان مباراة الفتح ضد النصر

موعد مباراة الأهلي المصري ضد سياتل ساوندرز والقنوات الناقلة شروط زواج السعودي من أجنبية اكتمال وصول القوات المشاركة في تمرين رماح النصر انهيار أسهم مطاعم السوشي اليابانية بسبب مزحة البكيري يثير الجدل: آل معمر أو جارسيا أحدهما يُغادر النصر قريبًا ! توقعات بموجة باردة وصقيع على 3 مناطق حتى الغد لقطات لاستمرار أعمال البناء بقرية الموظفين بمشروع تروجينا موقف خطير لعبور المواطنين للطرق دون حذر ولقطات توثق الواقعة 4 تعليقات غاضبة بعد تعادل الفتح ضد النصر نصائح لمزارعي النخيل لتجنب آفات فبراير
انتهت مباراة الفتح ضد النصر، مساء اليوم الجمعة، بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدفين لكل فريق، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ15 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
د90+3' هدف التعادل لـ النصر عن طريق كريستيانو رونالدوقد يهمّك أيضاً
الفتح 2 × 2 النصر#الفتح_النصر | #CR7 | #SSC pic.twitter.com/5SYppTQXlU
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 3, 2023
وكان الفتح تقدم بالهدف الأول في الدقيقة الـ12 عبر الإسباني كريستيان تيو ثم تعادل البرازيلي أندرسون تاليسكا للنصر في الدقيقة الـ42.
وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.
د59' الهدف الثاني لـ الفتح عن طريق سفيان بن دبكة
الفتح 2 × 1 النصر#الفتح_النصر | #SSC pic.twitter.com/goOungDuWj
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 3, 2023
وفي الشوط الثاني، سجل الجزائري سفيان بن دبكة الهدف الثاني لـ الفتح في الدقيقة الـ59، ثم واصل النصر محاولاته الهجومية، ليُضيف الهدف الثاني من ركلة جزاء عبر البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة الـ93، حيث نجح الأخير في إحراز أول هدف له بقميص نادي النصر منذ الانضمام له مطلع يناير الماضي.
وكانت المباراة شهدت طرد البرازيلي تاليسكا في الدقيقة الـ95.
وأصبح رصيد النصر 34 نقطة في المركز الأول في ترتيب دوري روشن، بينما أصبح رصيد الفتح 22 نقطة في المركز السادس.
د15' الهدف الأول لـ الفتح عن طريق كرستيانو تيو
الفتح 1 × 0 النصر pic.twitter.com/73AAt9YJe8
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 3, 2023
د42' هدف التعادل لـ النصر عن طريق تاليسكا
الفتح 1 × 1 النصر#الفتح_النصر | #SSC pic.twitter.com/ZzRV4VooR0
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 3, 2023