التعادل الإيجابي يحسم ديربي الريال ضد أتلتيكو مدريد

انتهت مباراة الريال ضد أتلتيكو مدريد مساء اليوم السبت في الجولة الـ23 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

الريال ضد أتلتيكو مدريد

وكان الشوط الأول من مباراة الريال ضد أتلتيكو مدريد، انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، في مباراة أُقيمت على ملعب سانتياجو بيرنابيو معقل نادي ريال مدريد.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، نجح أتلتيكو مدريد في إحراز الهدف الأول عبر رأسية من اللاعب الأوروجوياني خوسي خيمينيز في الدقيقة الـ79، ثم قاتل ريال مدريد لينجح بعدها في إحراز هدف التعادل عبر اللاعب ألفارو رودريغيز في الدقيقة الخامسة والثمانين من عمر المباراة.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي ليُصبح رصيد ريال مدريد 52 نقطة في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما أصبح رصيد أتلتيكو مدريد 42 نقطة في المركز الرابع.

تشكيل المباراة

وكان ريال مدريد بدأ المباراة بتشكيل مكون من: ”كورتوا في حراسة المرمى، كارفخال، ميليتاو، ناتشو، كروس، بنزيما، أسينسيو، فالفيردي، سيبايوس، فينسيوس جونيور، روديجر”.

أما تشكيل نادي أتلتيكو مدريد فجاء مكونًا من: ” أوبلاك، سافيتش، هيرموسو، رينيالدو، مولينا، كوكي، باريوس، ساول نيغويز، ماركوس لورينتي، كاراسكو، جريزمان”.

وكان ريال بيتيس فاز أمس الجمعة على نادي إلتشي بثلاثية مقابل هدفين في افتتاح مباريات الجولة الـ23 من الدوري الإسباني.

وفي مباريات اليوم، فاز إسبانيول على ريال مايوركا بثنائية لهدف، بينما فاز قاديش على رايو فاليكانو بهدف دون رد، وتنطلق في الـ11 من مساء اليوم مباراة فالنسيا ضد ريال سوسيداد.