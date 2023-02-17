التعادل السلبي عنوان مباراة المريخ ضد الزمالك

انتهت مباراة المريخ ضد الزمالك المصري بالتعادل السلبي بين الفريقين وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ملخص مباراة المريخ ضد الزمالك

وبدأت المباراة بضغط هجومي من نادي الزمالك محاولًا إحراز الهدف الأول ولكن دون جدوى، في ظل عدم وجود تركيز في اللمسة النهائية.

وحاول نادي المريخ السوداني تسجيل الهدف الأول قبل نهاية الشوط الأول بـ 10 دقائق ولكن دون جدوى.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بينهما.

تعادل لا يُفيد الفريقين

وفي الشوط الثاني، استمر اللعب التعاوني بين الفريقين لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي بينهما.

ويتواجد نادي الزمالك في المركز الثالث في المجموعة الرابعة برصيد نقطة واحدة، بينما يتذيل نادي المريخ ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة.

وكانت مباراة المريخ ضد الزمالك، أُقيمت على ملعب شهداء بنينا في مدينة بنغازي الليبية.

وفي يوم الجمعة المقبلة، سيلعب نادي المريخ ضد نادي شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الثالثة من دور المجموعات، بينما في يوم السبت المقبل سيواجه الزمالك نادي الترجي الرياضي التونسي في تونس.

وقبل مباراة المريخ ضد الزمالك، كان نادي المريخ خسر في الجولة الأولى أمام نادي الترجي بهدف دون رد، بينما خسر الزمالك في الجولة الأولى أمام نادي شباب بلوزداد الجزائري في القاهرة بهدف دون رد.