التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الاتحاد والرائد

انتهى الشوط الأول من مباراة الاتحاد والرائد في الجولة الـ18 لـ بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين بالتعادل السلبي.

ولم يظهر الاتحاد بقوته الهجومية المعهودة في الشوط الأول بسبب غياب المغربي عبدالرزاق حمدالله عن مباراة اليوم.

ولم يحدث أي جديد لينتهي الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي.

تشكيل مباراة الاتحاد والرائد

وجاء تشكيل نادي الاتحاد مكونًا من: “مارسيلو جروهي بحراسة المرمى، عمر هوساوي، أحمد شراحيلي، مدالله العليان، أحمد بامسعود، طارق حامد، رومارينيو، هيلدر كوستا، عبدالعزيز البيشي، برونو هنريكي، إيجور كورونادو”.

أما تشكيل نادي الرائد فجاء مكونًا من: “سيلفيو لونج، محمد سالم، بابلو سانتوس، محمد الدوسري، عوض خميس، عبدالله الفهد، داميان جوكوفيتش، سلطان الفرحان، محمد فوزير، كريم بركاوي، تفاريس”.

وتُستكمل مباريات الجولة الـ18 من بطولة دوري روشن السعودي غدًا الجمعة بإقامة مباراتين.

وستكون المباراة الأولى بين فريقي أبها والوحدة وتنطلق في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت المملكة.

أما المباراة الثانية فسوف تكون بين فريقي العدالة والخليج وتبدأ في تمام الـ6 مساءً بتوقيت المملكة.

يذكر أن اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله يغيب عن مواجهة الرائد بالإضافة للمدافع الدولي المصري أحمد حجازي الذي يغيب عن صفوف نادي الاتحاد أيضًا.