التعادل السلبي يخيم على الشوط الأول بين العدالة والخليج

انتهى الشوط الأول من مباراة العدالة والخليج بالتعادل السلبي بين الفريقين، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ18 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

ولم يُظهر الفريقان أيًا من الفرص الخطيرة لينتهي النصف الأول من المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وقبل انطلاق مباراة العدالة والخليج، كان الوحدة حقق فوزًا ثمينًا على أبها بثنائية مقابل هدف.