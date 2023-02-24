التعادل السلبي يخيم على الشوط الأول بين العدالة والخليج

ترتيب دوري روشن بعد فوز الوحدة والعدالة لص يسرق المتاجر لإطعام الفقراء والتكفير عن ذنوبه العدالة يستعيد ذاكرة الانتصارات بثنائية في الخليج طرق إثبات حالة السكن لمستفيدي الضمان طريقة إقناع النصر لـ راموس بمزاملة كريستيانو رونالدو لحظة إنقاذ شاب حاول الانتحار من أعلى جسر بالعراق 5 أيام على انتهاء مهلة إسقاط المركبات التالفة عبر أبشر السعودية تطعن على حكم قضائي أمريكي بشأن بطولة الغولف LIV معلومات الإنترنت عن الزواج والجنس ليست صحيحة لويد أوستن: وزير الدفاع الصيني رفض اتصالي ونأمل أن يحدد موعدًا للمكالمة
انتهى الشوط الأول من مباراة العدالة والخليج بالتعادل السلبي بين الفريقين، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ18 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
ولم يُظهر الفريقان أيًا من الفرص الخطيرة لينتهي النصف الأول من المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.
وقبل انطلاق مباراة العدالة والخليج، كان الوحدة حقق فوزًا ثمينًا على أبها بثنائية مقابل هدف.