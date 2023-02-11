Icon

وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى سيركو Icon خبير توقع زلزال تركيا يحذر من هزة قوية قد تشمل مصر ولبنان Icon فلامينغو ثالث العالم برباعية في الأهلي Icon تعليم الشمالية: تأجيل بداية اليوم الدراسي إلى الـ9 صباحًا Icon الصحة: تسجيل 30 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 31 Icon الجماهير تساند الهلال أمام ريال مدريد Icon إنقاذ شخص قضى أكثر من 130 ساعة تحت الأنقاض في تركيا Icon كلية الأمير سلطان تعلن موعد فتح باب القبول Icon فلامينغو يُحرز هدفين في الأهلي خلال 10 دقائق Icon مهارة أحمد عبدالقادر تمنح الهدف الثاني لـ الأهلي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
في مباراة الميدالية البرونزية بمونديال الأندية

التعادل عنوان الشوط الأول بين الأهلي وفلامينغو

السبت ١١ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٧:٣٨ مساءً
التعادل عنوان الشوط الأول بين الأهلي وفلامينغو
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي المصري وفلامينغو البرازيلي بالتعادل بهدف لكل فريق، وذلك ضمن مباراة تحديد صاحب المركز الثالث في كأس العالم للأندية 2022 والمقام حاليًا في المغرب.

وكان جابرييل باربوسا أحرز الهدف الأول لفريق فلامينغو من ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة، احتسبها الحكم الجزائري مصطفى غربال بعد العودة لتقنية الفيديو.

وظل الأهلي يضغط حتى تمكن نجمه أحمد عبدالقادر من إحراز هدف التعادل من ضربة رأسية في الدقيقة الـ38 بعد عرضية متقنة من اللاعب التونسي علي معلول.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي وفلامينغو بالتعادل بهدف لكل فريق.

الأهلي وفلامينغو

وجاء تشكيل الأهلي للمباراة مكونًا من: ” محمد الشناوي في حراسة المرمى، علي معلول، ياسر إبراهيم، محمد عبدالمنعم، خالد عبدالفتاح، حمدي فتحي، مروان عطية، طاهر محمد طاهر، أحمد عبدالقادر، بيرسي تاو، محمد شريف”.

أما تشكيل فلامينغو فجاء مكونًا من: ” سانتوس في حراسة المرمى، فاريلا، فابريسيو، دافيد لويز، لوكاس، أرتورو فيدال، تياجو مايا، ريبيرو، دي أراسكايتا، جابي، بيدرو”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

اللقاحات تحمي من الإصابة بالحزام الناري 90%
حصاد اليوم

اللقاحات تحمي من الإصابة بالحزام الناري 90%

حصاد اليوم
الشاعر معدي في ذمة الله
السعودية اليوم

الشاعر معدي في ذمة الله

السعودية اليوم
أرامكو تطلق شركة أمريكية للتجارة وتستحوذ على...
السعودية اليوم

أرامكو تطلق شركة أمريكية للتجارة وتستحوذ على...

السعودية اليوم
مستغلو الرواسب في مكة والرياض بقبضة الأمن...
السعودية اليوم

مستغلو الرواسب في مكة والرياض بقبضة الأمن...

السعودية اليوم
إحالة المذيعة المصرية ياسمين عز للتحقيق
غرائب

إحالة المذيعة المصرية ياسمين عز للتحقيق

غرائب
سبب برودة وقت الظهر في طريف عن...
السعودية اليوم

سبب برودة وقت الظهر في طريف عن...

السعودية اليوم
جامعة الملك سعود تعلن موعد إتاحة التقديم...
السعودية اليوم

جامعة الملك سعود تعلن موعد إتاحة التقديم...

السعودية اليوم
ذئب يتنزه في إحدى حدائق الزلفي
السعودية اليوم

ذئب يتنزه في إحدى حدائق الزلفي

السعودية اليوم