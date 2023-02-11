التعادل عنوان الشوط الأول بين الأهلي وفلامينغو

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي المصري وفلامينغو البرازيلي بالتعادل بهدف لكل فريق، وذلك ضمن مباراة تحديد صاحب المركز الثالث في كأس العالم للأندية 2022 والمقام حاليًا في المغرب.

وكان جابرييل باربوسا أحرز الهدف الأول لفريق فلامينغو من ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة، احتسبها الحكم الجزائري مصطفى غربال بعد العودة لتقنية الفيديو.

وظل الأهلي يضغط حتى تمكن نجمه أحمد عبدالقادر من إحراز هدف التعادل من ضربة رأسية في الدقيقة الـ38 بعد عرضية متقنة من اللاعب التونسي علي معلول.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي وفلامينغو بالتعادل بهدف لكل فريق.

الأهلي وفلامينغو

وجاء تشكيل الأهلي للمباراة مكونًا من: ” محمد الشناوي في حراسة المرمى، علي معلول، ياسر إبراهيم، محمد عبدالمنعم، خالد عبدالفتاح، حمدي فتحي، مروان عطية، طاهر محمد طاهر، أحمد عبدالقادر، بيرسي تاو، محمد شريف”.

أما تشكيل فلامينغو فجاء مكونًا من: ” سانتوس في حراسة المرمى، فاريلا، فابريسيو، دافيد لويز، لوكاس، أرتورو فيدال، تياجو مايا، ريبيرو، دي أراسكايتا، جابي، بيدرو”.