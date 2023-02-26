التعادل يحسم مباراة الأهلي ضد صن داونز

انتهت مباراة الأهلي ضد صن داونز الجنوب إفريقي بالتعادل بنتيجة هدفين لكل فريق، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي ضد صن داونز

وكان الشوط الأول انتهى بتقدم فريق ماميلودي صن داونز بالهدف الأول عبر اللاعب بيتر شالوليلي في الدقيقة الـ34 من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، أهدر محمد هاني ركلة جزاء لـ الأهلي المصري في الدقيقة الـ52.

ونجح الأهلي في إعادة تأهيل صفوفه ليسجل هدفين عبر كل من محمد عبدالمنعم وحسين الشحات في الدقيقتين الـ60 والـ74، ثم سجل صن داونز هدف التعادل الثاني عبر اللاعب ثابيلو مورينا في الدقيقة الـ80.

وبعد نهاية مباراة الأهلي ضد صن داونز، أصبح رصيد صن داونز 7 نقاط في صدارة المجموعة الثانية، بينما يتواجد الأهلي في المركز الثالث في المجموعة برصيد نقطة واحدة من مباراتين، حيث خسر أمام الهلال السوداني وتعادل مع صن داونز أمس السبت.

مواجهة قوية ضد القطن

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نادي القطن الكاميروني في القاهرة عصر يوم الجمعة المقبلة في الجولة الأولى والمؤجلة بين الفريقين في بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث يبحث المارد الأحمر عن تحقيق أول فوز له بدوري أبطال إفريقيا.

وكانت مباريات السبت في دوري أبطال إفريقيا انتهت بفوز فيتا كلوب الكونغولي على شبيبة القبائل الجزائري بهدف دون رد، بينما فاز الترجي التونسي على الزمالك المصري بنتيجة هدفين دون رد، بينما فاز سيمبا التنزاني على فيبرس الأوغندي بهدف دون رد، وفاز الرجاء المغربي على حوريا كوناكري الغيني بهدفين دون رد.