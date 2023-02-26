التعادل يحسم مباراة الأهلي ضد صن داونز رسالة طفل نصراوي لـ رونالدو: لا أريد سيارة أو هاتف ولكن صورة معك تكفي مصرع 5 أشخاص إثر تحطم طائرة في أمريكا جماهير الاتحاد تُكذّب أنباء إقالة نونو سانتو رودي جارسيا لـ “المواطن”: النصر تأثر سلبًا بنقص الأكسجين في مباراة ضمك احتراق سيارة متنزه بأحد المواقع البرية سياسي أمريكي: واشنطن فقدت جرأتها بسبب بايدن الفراعنة يودعون أمم إفريقيا للشباب بعد مباراة مصر والسنغال بوليفارد رياض سيتي تحتفي باليوم الوطني الكويتي الـ62 أعمار المصابين بجلطات القلب خلال الشتاء تتراوح بين 30 لـ 40 عامًا
انتهت مباراة الأهلي ضد صن داونز الجنوب إفريقي بالتعادل بنتيجة هدفين لكل فريق، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.
وكان الشوط الأول انتهى بتقدم فريق ماميلودي صن داونز بالهدف الأول عبر اللاعب بيتر شالوليلي في الدقيقة الـ34 من عمر الشوط الأول.
وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، أهدر محمد هاني ركلة جزاء لـ الأهلي المصري في الدقيقة الـ52.
ونجح الأهلي في إعادة تأهيل صفوفه ليسجل هدفين عبر كل من محمد عبدالمنعم وحسين الشحات في الدقيقتين الـ60 والـ74، ثم سجل صن داونز هدف التعادل الثاني عبر اللاعب ثابيلو مورينا في الدقيقة الـ80.
وبعد نهاية مباراة الأهلي ضد صن داونز، أصبح رصيد صن داونز 7 نقاط في صدارة المجموعة الثانية، بينما يتواجد الأهلي في المركز الثالث في المجموعة برصيد نقطة واحدة من مباراتين، حيث خسر أمام الهلال السوداني وتعادل مع صن داونز أمس السبت.
ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نادي القطن الكاميروني في القاهرة عصر يوم الجمعة المقبلة في الجولة الأولى والمؤجلة بين الفريقين في بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث يبحث المارد الأحمر عن تحقيق أول فوز له بدوري أبطال إفريقيا.
وكانت مباريات السبت في دوري أبطال إفريقيا انتهت بفوز فيتا كلوب الكونغولي على شبيبة القبائل الجزائري بهدف دون رد، بينما فاز الترجي التونسي على الزمالك المصري بنتيجة هدفين دون رد، بينما فاز سيمبا التنزاني على فيبرس الأوغندي بهدف دون رد، وفاز الرجاء المغربي على حوريا كوناكري الغيني بهدفين دون رد.