التعاون بوابة النصر لاستعادة الصدارة

يطمح النصر بقيادة مدربه الفرنسي رودي جارسيا، لمواصلة التألق في دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون.

مواجهة قوية

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد التعاون، على ملعب مرسول بارك في الرياض، مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل العالمي المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 37 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في المركز الخامس برصيد 30 نقطة.

النصر يسعى لاستعادة الصدارة

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر للحفاظ على نغمة الانتصارات، وتحقيق الفوز على التعاون، من أجل استعادة صدارة دوري روشن السعودي، بعدما خطفها الشباب عقب فوزه على أبها بالأمس.

ويعول جارسيا على التألق اللافت للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في تجاوز عقبة التعاون، بجانب إمكانية مشاركة النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا بعدما تعافى من الإصابة، وشارك في جزء من تدريبات النصر الجماعية اليوم.

على الجانب الآخر، يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون لاستعادة توازنه سريعًا في دوري روشن السعودي، وتحقيق نتيجة إيجابية ضد العالمي، بعدما خسر على ملعبه ضد الفتح بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية.