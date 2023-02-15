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ضمن منافسات دوري روشن

التعاون بوابة النصر لاستعادة الصدارة

الأربعاء ١٥ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٧:٠٣ مساءً
التعاون بوابة النصر لاستعادة الصدارة
المواطن - فريق التحرير

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يطمح النصر بقيادة مدربه الفرنسي رودي جارسيا، لمواصلة التألق في دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون.

مواجهة قوية

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد التعاون، على ملعب مرسول بارك في الرياض، مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي.

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النصر
لاعبو العالمي في الدوري – المصدر @AlNassrFC

وقبل المباراة المقبلة، يحتل العالمي المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 37 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في المركز الخامس برصيد 30 نقطة.

التعاون
لاعبو التعاون – المصدر @AltaawounFC

النصر يسعى لاستعادة الصدارة

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر للحفاظ على نغمة الانتصارات، وتحقيق الفوز على التعاون، من أجل استعادة صدارة دوري روشن السعودي، بعدما خطفها الشباب عقب فوزه على أبها بالأمس.

كريستيانو رونالدو
رونالدو – المصدر @AlNassrFC

ويعول جارسيا على التألق اللافت للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في تجاوز عقبة التعاون، بجانب إمكانية مشاركة النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا بعدما تعافى من الإصابة، وشارك في جزء من تدريبات النصر الجماعية اليوم.

على الجانب الآخر، يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون لاستعادة توازنه سريعًا في دوري روشن السعودي، وتحقيق نتيجة إيجابية ضد العالمي، بعدما خسر على ملعبه ضد الفتح بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية.

التعاون
لاعبو التعاون – المصدر @SPL

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