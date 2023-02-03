التعاون يتألق بـ10 لاعبين في الدوري

يسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون بقيادة مدربه البرازيلي بريكليس شاموسكا بشكل مميز ضمن منافسات دوري روشن السعودي هذا الموسم.

فوز قاتل ضد الباطن

ولعب الباطن ضد التعاون بالأمس، على ملعب نادي الباطن، ضمن منافسات الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي، ونجح سكري القصيم في تحقيق فوز قاتل بهدف دون رد سجله حسن كادش.

ورفع سكري القصيم رصيده إلى 30 نقطة، ليحتل المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن في المركز الأخير برصيد 3 نقاط.

تألق التعاون بـ10 لاعبين

وشهدت مباراة الباطن ضد التعاون، حصول سليمان هزازي على بطاقة حمراء في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، ليُكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين، إلا أنه تمكن من تحقيق الفوز.

وتُعد مباراة الباطن هي الثانية التي ينجح فيها سكري القصيم في الفوز بعشرة لاعبين، حيث تمكن من تجاوز عقبة الهلال، وفاز بهدفين مقابل هدف، رغم طرد مهاجمه لياندر تاوامبا عند الدقيقة 65.