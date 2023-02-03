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التعاون يتألق بـ10 لاعبين في الدوري

2023-02-03 الساعة 1:54
التعاون يتألق بـ10 لاعبين في الدوري
المواطن - فريق التحرير

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يسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون بقيادة مدربه البرازيلي بريكليس شاموسكا بشكل مميز ضمن منافسات دوري روشن السعودي هذا الموسم.

فوز قاتل ضد الباطن

ولعب الباطن ضد التعاون بالأمس، على ملعب نادي الباطن، ضمن منافسات الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي، ونجح سكري القصيم في تحقيق فوز قاتل بهدف دون رد سجله حسن كادش.

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حسن كادش
كادش – المصدر @AltaawounFC

ورفع سكري القصيم رصيده إلى 30 نقطة، ليحتل المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن في المركز الأخير برصيد 3 نقاط.

الباطن ضد التعاون
جانب من المباراة – المصدر @AltaawounFC

تألق التعاون بـ10 لاعبين

وشهدت مباراة الباطن ضد التعاون، حصول سليمان هزازي على بطاقة حمراء في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، ليُكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين، إلا أنه تمكن من تحقيق الفوز.

التعاون
لاعبو سكري القصيم – المصدر @AltaawounFC

وتُعد مباراة الباطن هي الثانية التي ينجح فيها سكري القصيم في الفوز بعشرة لاعبين، حيث تمكن من تجاوز عقبة الهلال، وفاز بهدفين مقابل هدف، رغم طرد مهاجمه لياندر تاوامبا عند الدقيقة 65.

الهلال ضد التعاون
جانب من مباراة الهلال وسكري القصيم – المصدر spl

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