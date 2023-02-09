التعاون يخسر بثنائية أمام الفتح

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حقق نادي الفتح فوزًا ثمينًا على مضيفه التعاون بنتيجة هدفين لهدف في الجولة الـ16 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
الفتح ينتصر على التعاون بهدفين مقابل هدف..قد يهمّك أيضاً
📺 شاهد أهداف المباراة ⤵️#التعاون_الفتح | #SSC pic.twitter.com/TJMBflRS88
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 9, 2023
وكان سكري القصيم تقدم بالهدف الأول عبر اللاعب أليخاندرو جوميز في الدقيقة الـ21.
وفي الشوط الثاني، نجح النجم فراس البريكان في إحراز هدفي الفوز للنموذجي في الدقيقتين الـ48 والـ90.
وأصبح رصيد النموذجي بعد الفوز 25 نقطة في المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن، بينما تجمد رصيد التعاون عند 30 نقطة في المركز الخامس.