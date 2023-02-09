التعاون يخسر بثنائية أمام الفتح

حقق نادي الفتح فوزًا ثمينًا على مضيفه التعاون بنتيجة هدفين لهدف في الجولة الـ16 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

فوز ثمين لـ الفتح

وكان سكري القصيم تقدم بالهدف الأول عبر اللاعب أليخاندرو جوميز في الدقيقة الـ21.

وفي الشوط الثاني، نجح النجم فراس البريكان في إحراز هدفي الفوز للنموذجي في الدقيقتين الـ48 والـ90.

وأصبح رصيد النموذجي بعد الفوز 25 نقطة في المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن، بينما تجمد رصيد التعاون عند 30 نقطة في المركز الخامس.