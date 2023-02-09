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في دوري روشن

التعاون يخسر بثنائية أمام الفتح

2023-02-09 الساعة 8:49
التعاون يخسر بثنائية أمام الفتح
المواطن - محمد سمعه

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حقق نادي الفتح فوزًا ثمينًا على مضيفه التعاون بنتيجة هدفين لهدف في الجولة الـ16 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

فوز ثمين لـ الفتح 

وكان سكري القصيم تقدم بالهدف الأول عبر اللاعب أليخاندرو جوميز في الدقيقة الـ21.

الفتح والتعاون - دوري روشن

وفي الشوط الثاني، نجح النجم فراس البريكان في إحراز هدفي الفوز للنموذجي في الدقيقتين الـ48 والـ90.

وأصبح رصيد النموذجي بعد الفوز 25 نقطة في المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن، بينما تجمد رصيد التعاون عند 30 نقطة في المركز الخامس.

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