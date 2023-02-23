Icon

ضبط مواطن نقل 11 إثيوبية مخالفة لنظام أمن الحدود Icon التعاون يخطف تعادلًا قاتلًا ضد الفيحاء Icon إنقاذ 24 شاة من تحت الأنقاض في تركيا Icon نجاح لافت للمنتدى السعودي للإعلام بحضور أكثر من 10 آلاف زائر Icon ميزة جديدة لـ الواتساب بتعديل الرسائل المرسلة Icon الشيباني يختتم رحلته التوثيقية على مسار الهجرة النبوية سيرًا على الأقدام Icon سالم الدوسري سلاح الهلال بالأدوار الإقصائية Icon سي إن إن: مشروع الدرعية سيُحدث نقلة نوعية في التاريخ السعودي Icon 41 وظيفة شاغرة في شركة الحاج حسين رضا Icon الهلال قد يُصعد الإجراءات ضد عقوبة تاليسكا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
في افتتاح جولة يوم التأسيس

التعاون يخطف تعادلًا قاتلًا ضد الفيحاء

الخميس ٢٣ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٦:١٦ مساءً
التعاون يخطف تعادلًا قاتلًا ضد الفيحاء
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

انتهت، منذ قليل، مباراة التعاون ضد الفيحاء، في افتتاح منافسات جولة يوم التأسيس “الجولة الـ18” من دوري روشن السعودي، بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1/1.

تقدم الفيحاء

وانطلقت مواجهة التعاون ضد الفيحاء التي أُقيمت على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة بشكل سريع، وسط محاولات من الفريقين لتسجيل هدف مبكر، إلا أن الدفاع ظهر بشكل متماسك.

التعاون ضد الفيحاء
جانب من المباراة – المصدر @Alfaihaclub

ونجح ألكسندر ترايكوفسكي في فض اشتباك التعادل السلبي، وهز شباك سكري القصيم عند الدقيقة 31 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، بعد عرضية مميزة من على حدود منطقة الجزاء.

وانتفض اللاعبون بعد الهدف بحثًا عن هز الشباك مجددًا، ولكن دون جدوى، لتنتهي أحداث الشوط الأول من المباراة بتأخر التعاون ضد الفيحاء بهدف نظيف.

ألكسندر ترايكوفسكي 1
ترايكوفسكي – المصدر @Alfaihaclub

التعاون يتعادل بالوقت القاتل

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، استمرت محاولات الفريقين، وسط تألق كبير الدفاع وحارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء، فلاديمير ستويكوفيتش الذي تصدى لأكثر من هجمة خطيرة.

التعاون ضد الفيحاء
جانب من المباراة – المصدر spl

وواصل سكري القصيم الضغط بقوة في الدقائق الأخيرة، قبل أن يتمكن حسن كادش من تسجيل التعادل برأسية رائعة عند الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع، لتنتهي المباراة بتعادل التعاون ضد الفيحاء بهدف لكل منهما.

ورفع سكري القصيم رصيده إلى 31 نقطة، ليحتل المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما وصل رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء إلى 20 نقطة في المركز العاشر، ويملك لقاء مؤجلاً.

التعاون والفيحاء
جانب من المباراة – المصدر @Alfaihaclub
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الدفاع المدني يحذر أهالي الشرقية من عواصف وأمطار غزيرة
السعودية اليوم

الدفاع المدني يحذر أهالي الشرقية من عواصف...

السعودية اليوم
هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على هدا الطائف
السعودية اليوم

هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على هدا...

السعودية اليوم
ضبط 33 مخالفًا لإشعالهم النار في المناطق المحمية وأراضي الغطاء النباتي
أخبار أمنية

ضبط 33 مخالفًا لإشعالهم النار في المناطق...

أخبار أمنية
لقطات صادمة لثور يهاجم تجمعًا دينيًا ويصيب 14 بالهند
غرائب

لقطات صادمة لثور يهاجم تجمعًا دينيًا ويصيب...

غرائب
توقعات بارتفاع طفيف في درجات الحرارة اعتبارًا من اليوم
السعودية اليوم

توقعات بارتفاع طفيف في درجات الحرارة اعتبارًا...

السعودية اليوم
التأمين الطبي خارج نطاق اختصاص التأمينات
السعودية اليوم

التأمين الطبي خارج نطاق اختصاص التأمينات

السعودية اليوم
خبراء يتوقعون زلزالًا مدمرًا يجعل من كهرمان مرعش مجرد بروفة 
العالم

خبراء يتوقعون زلزالًا مدمرًا يجعل من كهرمان...

العالم
أمير نجران: حرس الحدود بالمملكة هو خط الدفاع الأول لحماية الوطن
السعودية اليوم

أمير نجران: حرس الحدود بالمملكة هو خط...

السعودية اليوم