التعاون يخطف تعادلًا قاتلًا ضد الفيحاء

انتهت، منذ قليل، مباراة التعاون ضد الفيحاء، في افتتاح منافسات جولة يوم التأسيس “الجولة الـ18” من دوري روشن السعودي، بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1/1.

تقدم الفيحاء

وانطلقت مواجهة التعاون ضد الفيحاء التي أُقيمت على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة بشكل سريع، وسط محاولات من الفريقين لتسجيل هدف مبكر، إلا أن الدفاع ظهر بشكل متماسك.

ونجح ألكسندر ترايكوفسكي في فض اشتباك التعادل السلبي، وهز شباك سكري القصيم عند الدقيقة 31 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، بعد عرضية مميزة من على حدود منطقة الجزاء.

وانتفض اللاعبون بعد الهدف بحثًا عن هز الشباك مجددًا، ولكن دون جدوى، لتنتهي أحداث الشوط الأول من المباراة بتأخر التعاون ضد الفيحاء بهدف نظيف.

التعاون يتعادل بالوقت القاتل

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، استمرت محاولات الفريقين، وسط تألق كبير الدفاع وحارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء، فلاديمير ستويكوفيتش الذي تصدى لأكثر من هجمة خطيرة.

وواصل سكري القصيم الضغط بقوة في الدقائق الأخيرة، قبل أن يتمكن حسن كادش من تسجيل التعادل برأسية رائعة عند الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع، لتنتهي المباراة بتعادل التعاون ضد الفيحاء بهدف لكل منهما.

ورفع سكري القصيم رصيده إلى 31 نقطة، ليحتل المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما وصل رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء إلى 20 نقطة في المركز العاشر، ويملك لقاء مؤجلاً.