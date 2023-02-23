التعاون يستهدف الفوز الخامس ضد الفيحاء

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون لمواصلة تألقه ضد الفيحاء في دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز في مباراة اليوم.

مباراة اليوم بافتتاح جولة يوم التأسيس

ومن المقرر أن يلعب التعاون ضد الفيحاء عند الساعة الرابعة مساء اليوم الخميس، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، في افتتاح منافسات جولة يوم التأسيس “الجولة الـ18” من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يحتل سكري القصيم المركز الخامس بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 30 نقطة، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء في المركز الـ12 برصيد 19 نقطة، ولكنه يملك مباراة مؤجلة.

التعاون يتفوق ضد الفيحاء

وسبق أن لعب التعاون ضد الفيحاء 9 مباريات ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وشهدت تفوقًا لسكري القصيم، حيث نجح في تحقيق الفوز 4 مرات، مقابل انتصار وحيد للفريق البرتقالي، وتعادلا 4 مرات.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في تسجيل هدف واحد على الأقل في جميع مبارياته السابقة ضد الفيحاء بنسبة 100%، ما يُحفز لاعبيه لمواصلة التألق وتحقيق الفوز اليوم خاصة أن المباراة على ملعبه ووسط جماهيره.

على الجانب الآخر، يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء، للتقدم في الترتيب؛ ومواصلة نتائجه الإيجابية في آخر مباراتين بدوري روشن السعودي، حيث نجح في الفوز على الوحدة والتعادل مع ضمك.