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ضمن منافسات دوري روشن

التعاون يستهدف الفوز الخامس ضد الفيحاء

الخميس ٢٣ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٠ مساءً
التعاون يستهدف الفوز الخامس ضد الفيحاء
المواطن - فريق التحرير

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يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون لمواصلة تألقه ضد الفيحاء في دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز في مباراة اليوم.

مباراة اليوم بافتتاح جولة يوم التأسيس

ومن المقرر أن يلعب التعاون ضد الفيحاء عند الساعة الرابعة مساء اليوم الخميس، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، في افتتاح منافسات جولة يوم التأسيس “الجولة الـ18” من دوري روشن السعودي.

التعاون
لاعبو سكري القصيم – المصدر @SPL

وقبل مباراة اليوم، يحتل سكري القصيم المركز الخامس بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 30 نقطة، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء في المركز الـ12 برصيد 19 نقطة، ولكنه يملك مباراة مؤجلة.

الفيحاء
لاعبو الفيحاء – المصدر @SPL

التعاون يتفوق ضد الفيحاء

وسبق أن لعب التعاون ضد الفيحاء 9 مباريات ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وشهدت تفوقًا لسكري القصيم، حيث نجح في تحقيق الفوز 4 مرات، مقابل انتصار وحيد للفريق البرتقالي، وتعادلا 4 مرات.

التعاون
لاعبو سكري القصيم – المصدر @AltaawounFC

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في تسجيل هدف واحد على الأقل في جميع مبارياته السابقة ضد الفيحاء بنسبة 100%، ما يُحفز لاعبيه لمواصلة التألق وتحقيق الفوز اليوم خاصة أن المباراة على ملعبه ووسط جماهيره.

على الجانب الآخر، يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء، للتقدم في الترتيب؛ ومواصلة نتائجه الإيجابية في آخر مباراتين بدوري روشن السعودي، حيث نجح في الفوز على الوحدة والتعادل مع ضمك.

الفيحاء
لاعبو الفيحاء – المصدر spl
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