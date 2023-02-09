التعاون يطمح لمواصلة تألقه بالدور الثاني

يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في مواصلة تألقه ضمن منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي، وتجاوز عقبة الفتح اليوم.

تألق التعاون بالدور الأول

ويُقدم سكري القصيم مستوى مميزًا مع مدربه البرازيلي بريكليس شاموسكا في دوري روشن السعودي، حيث نجح في تحقيق الفوز 9 مرات، وتعادل في 3 لقاءات وخسر مثلهم، وأحرز 23 هدفًا، واهتزت شباكه 25 مرة.

وحصد الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون 30 نقطة، ليُحقق بذلك أعلى مجموع له من النقاط في تاريخه ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين بعد نهاية منافسة الدور الأول، ما يُحفز لاعبيه لمواصلة التألق.

مواجهة قوية اليوم

ويحل سكري القصيم ضيفًا على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح عند الساعة السادسة مساء اليوم الخميس، على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في بريدة، ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 30 نقطة، فيما يقع الفتح في المركز السادس برصيد 22 نقطة.

تكافؤ شديد

ودائمًا ما تتسم مواجهات التعاون والفتح بالتكافؤ والندية، حيث سبق ولعبا 25 مباراة ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، فاز النموذجي 9 مرات، مقابل 8 انتصارات لسكري القصيم، وخيم التعادل على نتيجة 8 لقاءات.