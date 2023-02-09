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ضمن منافسات الجولة الـ16

التعاون يُنهي الشوط الأول ضد الفتح متقدمًا بهدف

2023-02-09 الساعة 7:04
التعاون يُنهي الشوط الأول ضد الفتح متقدمًا بهدف
المواطن - فريق التحرير

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انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة التعاون ضد الفتح، ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي، بتقدم سكري القصيم بهدف دون رد.

تقدم التعاون ضد الفتح

وانطلقت مباراة التعاون ضد الفتح المقامة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة بشكل سريع، وضغط سكري القصيم بقوة بحثًا عن هز الشباك خاصة أن اللقاء على ملعبه ووسط جماهيره.

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واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح سكري القصيم، نفذها النجم الباراغوياني كاكو بنجاح ليمنح فريقه التقدم عند الدقيقة 21، واستمرت المحاولات من الفريقين لتسجيل هدف جديد، ولكن دون جدوى، لينتهي الشوط الأول بتقدم التعاون ضد الفتح.

ومن المتوقع أن يستمر سكري القصيم في الضغط مع بداية الشوط الثاني، أملًا في تعزيز تقدمه وخطف الثلاث نقاط، فيما يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح لهز الشباك، لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه.

التعاون
لاعبو سكري القصيم – المصدر @SPL

الفريقان في دوري روشن

وقبل مباراة اليوم، يحتل سكري القصيم المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 30 نقطة، فيما الفريق الأول لكرة القدم بنادي يقع الفتح في المركز السادس برصيد 22 نقطة.

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