التعاون يُهدد تواجد الاتحاد بالمربع الذهبي في دوري روشن

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تمكن الفريق الكروي الأول بنادي التعاون من تحقيق فوزًا ثمين على نادي الباطن بهدف دون رد في الجولة الـ15 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
د90+2' الهدف الأول لـ #التعاون عن طريق حسن كادش
الباطن 0 × 1 التعاون#الباطن_التعاون | #SSC pic.twitter.com/lP1rLgljPuقد يهمّك أيضاً
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 2, 2023
وشهد الشوط الأول تعادلًا سلبيًا بين الفريقين.
وفي الشوط الثاني وعند حلول الدقيقة الـ92 سجل اللاعب حسن كاديش الهدف الوحيد لسكري القصيم بطريقة مهارية جميلة ليُهدي النقاط الثلاث إلى فريقه.
وبعد نهاية المباراة، أصبح رصيد سكري القصيم 30 نقطة في المركز الخامس وبفارق نقطة واحدة عن نادي الاتحاد صاحب المركز الرابع.
بينما يتذيل الباطن جدول الترتيب برصيد 3 نقاط من 15 مباراة.