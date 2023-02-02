التعاون يُهدد تواجد الاتحاد بالمربع الذهبي في دوري روشن

تمكن الفريق الكروي الأول بنادي التعاون من تحقيق فوزًا ثمين على نادي الباطن بهدف دون رد في الجولة الـ15 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وشهد الشوط الأول تعادلًا سلبيًا بين الفريقين.

فوز ثمين لـ التعاون

وفي الشوط الثاني وعند حلول الدقيقة الـ92 سجل اللاعب حسن كاديش الهدف الوحيد لسكري القصيم بطريقة مهارية جميلة ليُهدي النقاط الثلاث إلى فريقه.

وبعد نهاية المباراة، أصبح رصيد سكري القصيم 30 نقطة في المركز الخامس وبفارق نقطة واحدة عن نادي الاتحاد صاحب المركز الرابع.

بينما يتذيل الباطن جدول الترتيب برصيد 3 نقاط من 15 مباراة.