التعليم تطالب المدارس بإنهاء أعمال التصحيح في نظام نور بشكل يومي

أكدت وزارة التعليم أهمية الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة والرصد في نظام نور الإلكتروني بشكل يومي تمهيداً لإعلان النتائج فور الانتهاء من الاختبارات التي انطلقت اليوم (الأحد)، وستنتهي بنهاية دوام الخميس المقبل.

خدمة الاستشارات الهاتفية

وأبانت الوزارة أنها خصصت خدمة الاستشارات الهاتفية التي يقدمها مختصون في المجال التعليمي والنفسي؛ بهدف مساندة ودعم الطلاب والطالبات، والرد على استفساراتهم المتعلقة بالاختبارات وتهيئتهم نفسياً؛ لتحقيق أفضل النتائج للتفوق الدراسي.

ولفتت الوزارة إلى أنها شكلت منذ وقت مبكر عدداً من اللجان الإشرافية عبر مكاتب التعليم؛ لتنظيم أعمال الاختبارات، كما أنها تتابع تقارير الاختبارات الأولية الصادرة عن إدارات التعليم؛ لضمان سير الاختبارات وفق ما هو مخطط له.

وكانت الاختبارات التحريرية لنهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي قد انطلقت اليوم، في مدارس التعليم العام للبنين والبنات بمناطق ومحافظات المملكة.

انطلاق اختبارات الفصل الثاني

وانتظم قرابة 6 ملايين طالب وطالبة على مقاعد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني لعام 1444هـ، وذلك في جميع المراحل الدراسية بدءاً من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوي.

يذكر أن وزارة التعليم قدمت مجموعةً من النصائح التي تفيد الطلبة قبل وأثناء وبعد المذاكرة، أبرزها إعداد جدول للمذاكرة اليومية، واختيار الوقت والمكان المناسبين، والابتعاد عن الإجهاد والسهر، وتحديد فترات راحة لاستعادة النشاط.