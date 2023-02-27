التعليم تطلق مبادرة راصد لملاحظة حالات تعاطي المخدرات والتعامل معها

أطلقت وزارة التعليم، المبادرة التدريبية “راصد” لتمكين الموجهين الطلابيين والموجهات الطلابيات من مهارات الملاحظة والرصد، ودراسة عوامل الخطورة، وكذلك عوامل حماية الطلاب والطالبات من الوقوع في تعاطي المخدرات.

ورش عمل ودورات

وحسب بيان الوزارة، تشتمل المبادرة على إقامة ورش عمل ودورات تدريبية في إدارات التعليم في المناطق والمحافظات، وذلك على مهارات الرصد والملاحظة لحالات تعاطي المخدرات في المدارس والتعامل معها.

وتستهدف مبادرة “راصد” مشاركة 100 مشرف ومشرفة توجيه طلابي خلال المرحلة الأولى، إلى جانب أكثر من 7 آلاف موجه طلابي وموجهة طلابية في المرحلة الثانية.​