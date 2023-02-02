التعليم تقرر إعادة تشكيل اللجنة الإشرافية على الوظائف التعليمية

أعلنت وزارة التعليم، اليوم الخميس في تعميم لها، إعادة تشكيل اللجنة المركزية للتشكيلات الإشرافية برئاسة وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، وعضوية كل من “نائب الوزير، وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير، وكيل الوزارة للموارد البشرية، وزير الوزارة للشؤون المدرسية، وكيل الوزارة للتعليم العام، المشرف العام على الإدارة العامة للشؤون القانونية، مدير عام الإدارة العامة لشؤون المعلمين”.

مهام اللجنة

وحدد التعميم مهام اللجنة كالآتي:

1- اعتماد الأدلة التنظيمية والإجرائية للتشكيلات الإشرافية لتكليف شاغلي الوظائف التعليمية في ديوان الوزارة وإدارات التعليم.

2- اعتماد قرارات التكليف لشاغلي الوظائف التعليمية وفقًا للتشكيلات الإشرافية المعتمدة في ديوان الوزارة وإنهاء تكليفهم.