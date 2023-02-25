Icon

الأردن يعلن إسقاط مسيرة مفخخة هددت أمن الحدود Icon التكافؤ شعار مباريات الباطن والاتفاق Icon حكام مواجهتي اليوم في دوري روشن السعودي Icon الإطاحة بـ 23 متورطاً في جرائم مخلة بالشرف وموجبة للتوقيف Icon وظائف بمركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية Icon رقم سلبي غائب من 1932 يُلاحق ليستر سيتي! Icon زلزال بقوة 5.5 درجة يهز منطقة وسط تركيا Icon سفارة المملكة بالكويت تحذر المواطنين: مخالفات تستوجب حجز المركبات Icon شبيه رئيس الوزراء الهندي يثير جدلًا Icon لحظة مناوشات خطيرة بين مقاتلات جوية صينية وأمريكية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
ضمن منافسات دوري روشن

التكافؤ شعار مباريات الباطن والاتفاق

السبت ٢٥ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٠ مساءً
التكافؤ شعار مباريات الباطن والاتفاق
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يسعى فريقا الباطن والاتفاق لاستعادة توازنهما في دوري روشن السعودي، والظهور بشكل مميز خلال مباراتهما اليوم.

مواجهة اليوم

ومن المقرر أن تُقام مباراة الباطن والاتفاق عند الساعة الرابعة مساء اليوم السبت، على ملعب نادي الباطن، ضمن منافسات جولة يوم التأسيس “الجولة الـ18” من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 3 نقاط فقط، فيما يتواجد الاتفاق في المركز الـ12 برصيد 19 نقطة.

الاتفاق
لاعبو الاتفاق – المصدر spl

مباريات الباطن والاتفاق

وتتسم مباريات الباطن والاتفاق في بطولة الدوري السعودي للمحترفين بالتكافؤ الشديد والندية، حيث تقابلا 11 مرة من قبل، نجح الفريق السماوي في الفوز 3 مرات، مقابل 4 انتصارات لفارس الدهناء، وتعادلا 4 مرات.

الاتفاق ضد الباطن
جانب من مباراة سابقة – المصدر @Ettifaq

ويُعاني الفريق السماوي قبل مباراة الباطن والاتفاق اليوم، حيث إنه تلقى هدفًا في مباراته السابقة، ليصل إلى أطول سلسلة من عدم الحفاظ على نظافة شباكه في تاريخه بالدوري السعودي للمحترفين برصيد 17 مرة.

ولم ينجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن في الفوز بأي مباراة هذا الموسم، وتعادل 3 مرات وخسر 14 مرة، وسجل 11 هدفًا واستقبل 44 هدفًا، فيما حقق الاتفاق 5 انتصارات وتعادل 4 مرات وخسر 8 مواجهات، وأحرز 15 هدفًا، واهتزت شباكه 20 مرة.

الباطن
لاعبو الباطن – المصدر @albatinclub
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

استقبال أول المستفيدين من تأشيرة المرور لزيارة المدينة المنورة
السعودية اليوم

استقبال أول المستفيدين من تأشيرة المرور لزيارة...

السعودية اليوم
العساكر : أهيب بالجميع التبرع لإغاثة سوريا وتركيا عبر ساهم
السعودية اليوم

العساكر : أهيب بالجميع التبرع لإغاثة سوريا...

السعودية اليوم
تحطم طائرة أمريكية قرب مطار بيل وهيلاري كلينتون الوطني
العالم

تحطم طائرة أمريكية قرب مطار بيل وهيلاري...

العالم
لحظة اعتقال مقاول تركي حاول الهرب بعد انهيار مجمعه السكني
العالم

لحظة اعتقال مقاول تركي حاول الهرب بعد...

العالم
استئصال انزلاق غضروفي باستخدام تقنية المنظار ثنائي المنافذ
السعودية اليوم

استئصال انزلاق غضروفي باستخدام تقنية المنظار ثنائي...

السعودية اليوم
الأهلي يواصل تألقه ويعبر أُحد بثنائية
الرياضة

الأهلي يواصل تألقه ويعبر أُحد بثنائية

الرياضة
المملكة ودول الخليج أفضل وسطاء للسلام في أوكرانيا
تقارير

المملكة ودول الخليج أفضل وسطاء للسلام في...

تقارير
تحليل سلوك قاصدي المسجد الحرام من أعلى نقطة ببرج الساعة
حصاد اليوم

تحليل سلوك قاصدي المسجد الحرام من أعلى...

حصاد اليوم