التكافؤ شعار مباريات الباطن والاتفاق

يسعى فريقا الباطن والاتفاق لاستعادة توازنهما في دوري روشن السعودي، والظهور بشكل مميز خلال مباراتهما اليوم.

مواجهة اليوم

ومن المقرر أن تُقام مباراة الباطن والاتفاق عند الساعة الرابعة مساء اليوم السبت، على ملعب نادي الباطن، ضمن منافسات جولة يوم التأسيس “الجولة الـ18” من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 3 نقاط فقط، فيما يتواجد الاتفاق في المركز الـ12 برصيد 19 نقطة.

مباريات الباطن والاتفاق

وتتسم مباريات الباطن والاتفاق في بطولة الدوري السعودي للمحترفين بالتكافؤ الشديد والندية، حيث تقابلا 11 مرة من قبل، نجح الفريق السماوي في الفوز 3 مرات، مقابل 4 انتصارات لفارس الدهناء، وتعادلا 4 مرات.

ويُعاني الفريق السماوي قبل مباراة الباطن والاتفاق اليوم، حيث إنه تلقى هدفًا في مباراته السابقة، ليصل إلى أطول سلسلة من عدم الحفاظ على نظافة شباكه في تاريخه بالدوري السعودي للمحترفين برصيد 17 مرة.

ولم ينجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن في الفوز بأي مباراة هذا الموسم، وتعادل 3 مرات وخسر 14 مرة، وسجل 11 هدفًا واستقبل 44 هدفًا، فيما حقق الاتفاق 5 انتصارات وتعادل 4 مرات وخسر 8 مواجهات، وأحرز 15 هدفًا، واهتزت شباكه 20 مرة.