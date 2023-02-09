التكافؤ شعار مواجهات التعاون والفتح

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تنتظر الجماهير مباراة التعاون والفتح في دوري روشن السعودي، وسط منافسة قوية بين الفريقين لتحقيق الفوز والتقدم في الترتيب.
ومن المقرر أن يلعب التعاون والفتح عند الساعة السادسة مساء اليوم الخميس، على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في بريدة، ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي.
وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 30 نقطة، فيما يقع الفتح في المركز السادس برصيد 22 نقطة.
وتتسم مواجهات التعاون والفتح بالتكافؤ والندية، حيث سبق ولعبا 25 مباراة ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، فاز النموذجي 9 مرات، مقابل 8 انتصارات لسكري القصيم، وخيم التعادل على نتيجة 8 لقاءات.
ويتساوى التعاون والفتح كثاني أكثر الفرق تسجيلًا للأهداف بواسطة لاعبين مختلفين في دوري روشن السعودي هذا الموسم، حيث أحرز 10 لاعبين لكل فريق.
ويسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون بشكل مميز في الموسم الحالي من دوري روشن السعودي، حيث نجح في تحقيق الفوز 9 مرات، وخسر 3 لقاءات وتعادل مثلهم، وسجل 23 هدفًا، واستقبل 25 هدفًا.
على الجانب الآخر، تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح من تحقيق الفوز 7 مرات وخسر مثلهم، وتعادل مرة واحدة في دوري روشن السعودي هذا الموسم، ونجح في تسجيل 24 هدفًا، واهتزت شباكه 18 مرة.