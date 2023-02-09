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ضمن منافسات دوري روشن

التكافؤ شعار مواجهات التعاون والفتح

2023-02-09 الساعة 2:15
التكافؤ شعار مواجهات التعاون والفتح
المواطن - فريق التحرير

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تنتظر الجماهير مباراة التعاون والفتح في دوري روشن السعودي، وسط منافسة قوية بين الفريقين لتحقيق الفوز والتقدم في الترتيب.

مباراة اليوم

ومن المقرر أن يلعب التعاون والفتح عند الساعة السادسة مساء اليوم الخميس، على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في بريدة، ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي.

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وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 30 نقطة، فيما يقع الفتح في المركز السادس برصيد 22 نقطة.

التعاون
لاعبو التعاون – المصدر @AltaawounFC

أرقام التعاون والفتح

وتتسم مواجهات التعاون والفتح بالتكافؤ والندية، حيث سبق ولعبا 25 مباراة ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، فاز النموذجي 9 مرات، مقابل 8 انتصارات لسكري القصيم، وخيم التعادل على نتيجة 8 لقاءات.

ويتساوى التعاون والفتح كثاني أكثر الفرق تسجيلًا للأهداف بواسطة لاعبين مختلفين في دوري روشن السعودي هذا الموسم، حيث أحرز 10 لاعبين لكل فريق.

التعاون والفتح
جانب من مباراة سابقة – المصدر spl

ويسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون بشكل مميز في الموسم الحالي من دوري روشن السعودي، حيث نجح في تحقيق الفوز 9 مرات، وخسر 3 لقاءات وتعادل مثلهم، وسجل 23 هدفًا، واستقبل 25 هدفًا.

على الجانب الآخر، تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح من تحقيق الفوز 7 مرات وخسر مثلهم، وتعادل مرة واحدة في دوري روشن السعودي هذا الموسم، ونجح في تسجيل 24 هدفًا، واهتزت شباكه 18 مرة.

نادي الفتح
لاعبو الفتح – المصدر spl

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