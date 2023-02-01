التنمر ثقافة متجذرة يتوارثها الأطفال من عائلاتهم

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قال الأخصائي الاجتماعي محمد الحمزة، إن أغلب الأطفال المتنمرين تعلموا من عائلاتهم، وذلك تعقيبًا على ارتفاع نسبة تنمر الأطفال بالمملكة والتي وصلت لـ 47 %، واصفًا الأرقام بالصادمة، في وقت لم تتمكن جميع برامج التوعية من إيجاد حل جذري للمشكلة، وذلك لصعوبتها.
#الشارع_السعودي | محمد الحمزة: أغلب الأطفال المتنمرين تعلموا التنمر من عائلاتهم. #قناة_السعودية pic.twitter.com/zrOLWFFYml
— قناة السعودية (@saudiatv) February 1, 2023
وأوضح الحمزة في حواره لبرنامج “الشارع السعودي” على “قناة السعودية”، أن نسب إحصائيات التنمر تقل بارتفاع وعي الأسر، والتي عليها دورًا كبيرً في تربية أبنائها على عدم الاستهانة بالآخرين.
وأشار الحمزة إلى أن أزمة التنمر من المشكلات المتجذرة من ثقافة الأهل والأسرة والقبيلة والشارع، فهي ثقافة يتم توريثها من العائلة وليس لها علاقة بالجينات، فالطفل المتنمر يتعلم من عائلته.