التنمر ثقافة متجذرة يتوارثها الأطفال من عائلاتهم

قال الأخصائي الاجتماعي محمد الحمزة، إن أغلب الأطفال المتنمرين تعلموا من عائلاتهم، وذلك تعقيبًا على ارتفاع نسبة تنمر الأطفال بالمملكة والتي وصلت لـ 47 %، واصفًا الأرقام بالصادمة، في وقت لم تتمكن جميع برامج التوعية من إيجاد حل جذري للمشكلة، وذلك لصعوبتها.

وعي الأسرة

وأوضح الحمزة في حواره لبرنامج “الشارع السعودي” على “قناة السعودية”، أن نسب إحصائيات التنمر تقل بارتفاع وعي الأسر، والتي عليها دورًا كبيرً في تربية أبنائها على عدم الاستهانة بالآخرين.

ثقافة متجدرة

وأشار الحمزة إلى أن أزمة التنمر من المشكلات المتجذرة من ثقافة الأهل والأسرة والقبيلة والشارع، فهي ثقافة يتم توريثها من العائلة وليس لها علاقة بالجينات، فالطفل المتنمر يتعلم من عائلته.