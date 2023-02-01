Icon

التخصصي الأول على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا Icon تقويم التعليم تعلن نتائج الاعتماد الأكاديمي لشهر يناير Icon إنفانتينو: أتوقع استضافة السعودية لبطولة آسيا 2027 Icon لجنة ملف السعودية 2027 تكشف عن مخطط تطوير استاد فيصل بن فهد Icon الحج: إلغاء حجز حجاج الداخل حال التأخر عن سداد الدفعة الثانية Icon مدير الأمر بالمعروف بالرياض: حب الوطن أمر فطري وواجب شرعي Icon عدد المشتركين في سبوتيفاي يصل لـ 205 ملايين Icon وظائف بـ الهيئة السعودية للتخصصات الصحية Icon أمن الطرق ينبه قائدي المركبات بالمدينة المنورة Icon النيابة: إيقاف ثلاثة وافدين وإحالتهم للمحكمة المختصة بتهمة الاحتيال المالي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
للأسرة دور كبير في تربية أبنائها

التنمر ثقافة متجذرة يتوارثها الأطفال من عائلاتهم

2023-02-01 الساعة 10:55
التنمر ثقافة متجذرة يتوارثها الأطفال من عائلاتهم
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قال الأخصائي الاجتماعي محمد الحمزة، إن أغلب الأطفال المتنمرين تعلموا من عائلاتهم، وذلك تعقيبًا على ارتفاع نسبة تنمر الأطفال بالمملكة والتي وصلت لـ 47 %، واصفًا الأرقام بالصادمة، في وقت لم تتمكن جميع برامج التوعية من إيجاد حل جذري للمشكلة، وذلك لصعوبتها.

وعي الأسرة

وأوضح الحمزة في حواره لبرنامج “الشارع السعودي” على “قناة السعودية”، أن نسب إحصائيات التنمر تقل بارتفاع وعي الأسر، والتي عليها دورًا كبيرً في تربية أبنائها على عدم الاستهانة بالآخرين.

ثقافة متجدرة

وأشار الحمزة إلى أن أزمة التنمر من المشكلات المتجذرة من ثقافة الأهل والأسرة والقبيلة والشارع، فهي ثقافة يتم توريثها من العائلة وليس لها علاقة بالجينات، فالطفل المتنمر يتعلم من عائلته.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة لدى مدينة الملك سعود الطبية
وظائف

وظائف شاغرة لدى مدينة الملك سعود الطبية

وظائف
حفل تتويج تشارلز يستمر 3 أيام بأقل...
العالم

حفل تتويج تشارلز يستمر 3 أيام بأقل...

العالم
إقالة فيريرا من تدريب الزمالك رسميًا
الرياضة

إقالة فيريرا من تدريب الزمالك رسميًا

الرياضة
إصابة ألفارو جونزاليس تقلق الجماهير
الرياضة

إصابة ألفارو جونزاليس تقلق الجماهير

الرياضة
تعليق الدراسة الحضورية غدًا في جامعة الطائف
السعودية اليوم

تعليق الدراسة الحضورية غدًا في جامعة الطائف

السعودية اليوم
الكاتشب ينقذ رجلًا تاه في البحر 24...
غرائب

الكاتشب ينقذ رجلًا تاه في البحر 24...

غرائب
رقم مميز ينتظر أنشيلوتي ضد فالنسيا
آخر الاخبار

رقم مميز ينتظر أنشيلوتي ضد فالنسيا

آخر الاخبار
ريال مدريد يتحرك لضم مبابي
آخر الاخبار

ريال مدريد يتحرك لضم مبابي

آخر الاخبار