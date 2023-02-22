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مسيرة للعروض الأدائية والفنون الشعبية

الثقافة تنظّم مسيرة التأسيس بمشاركة 4800 مؤدٍّ

الأربعاء ٢٢ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٨ صباحاً
الثقافة تنظّم مسيرة التأسيس بمشاركة 4800 مؤدٍّ
المواطن - فريق التحرير

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تُنظّم وزارة الثقافة يوم الجمعة المقبل فعالية “مسيرة التأسيس”، التي ستقام في طريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول الواقع بين طريق الملك سلمان بن عبدالعزيز وطريق أنس بن مالك في الرياض.

ويشارك في المسيرة التي تصل مدتها إلى 90 دقيقة، أكثر من 4800 مؤدٍّ، وتشتمل على مسيرة العرض العسكري بمشاركة وزارة الداخلية، ومسيرة للعروض الأدائية والفنون الشعبية، ومجسّمات فنية تُمثّل القيم والعناصر الثقافية السعودية.

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مسيرة للعروض الأدائية

مسيرة بناء الوطن

وتهدف الوزارة من مسيرة التأسيس للاحتفاء بمسيرة بناء الوطن على مدى 3 قرون، وإبراز العناصر الثقافية المميزة للمجتمع السعودي منذ البدايات وإلى اليوم، عبر مسيرةٍ تنموية مزدهرة بدأها الإمام محمد بن سعود في عام 1727م، وأرساها الملك عبدالعزيز، واستمر عليها أبناؤه الملوك من بعده، وصولاً إلى العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

وتضم المسيرة 8 عربات إبداعية، تحكي كل واحدةٍ منها عنصراً من العناصر الثقافية السعودية الأصيلة ذات الارتباط الوثيق بهوية المملكة عبر تاريخها الطويل الممتد لثلاثة قرون؛ حيث حرصت الوزارة على تصميم ملابس المسيرة وفق هوية ملابس الدولة السعودية عبر التاريخ، والتي سيرتديها الفنانون والفنانات، والكورال، إلى جانب المشاركين.

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