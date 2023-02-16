الثلاثاء المقبل موعدًا لقرعة ربع نهائي دوري أبطال آسيا

كشف الإعلامي الرياضي وليد الفراج عن أن يوم الثلاثاء المقبل سيشهد إقامة قرعة مباريات ربع نهائي دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب بعد نهاية مباريات دور ثمن النهائي.

وقال الفراج في برنامج “أكشن مع وليد”: “القرعة ستكون يوم الثلاثاء أي في اليوم التالي بعد نهاية مباريات دور الـ16، ومباريات دور الثمانية سوف تُعرف بالقرعة”.

موعد مباريات ثمن نهائي دوري أبطال آسيا

وتنطلق مباريات ثمن نهائي البطولة بداية من يوم الأحد المقبل حيث يلعب فريق الدحيل القطري مع مواطنه الريان في الـ6 مساءً بتوقيت المملكة، أما المباراة الثانية فستكون بين فريقي الشباب وناساف الأوزبكي في تمام الـ9 مساءً بتوقيت المملكة.

وتُستكمل مباريات ثمن نهائي البطولة الاثنين المقبل بمواجهة الفيصلي لنادي فولاد الإيراني في تمام الساعة الـ6 مساءً بتوقيت المملكة، أما المباراة الثانية فستكون بين فريقي الهلال وشباب أهلي دبي الإماراتي وتنطلق في تمام التاسعة مساءً بتوقيت المملكة.

قطر تستضيف المباريات بنظام التجمع

وتستضيف قطر مباريات دور الـ16 وربع النهائي الذي ينطلق يوم 23 من شهر فبراير، وقبل النهائي يوم 26 فبراير في دوري أبطال آسيا 2022 لمنطقة الغرب، وذلك بنظام التجمع.

وسيُقام ذهاب نهائي دوري الأبطال، يوم 29 إبريل 2023 على ملعب الفريق المتأهل من منطقة الغرب، على أن تُقام مباراة الإياب يوم 6 مايو في سايتاما “أرض فريق أوراوا ريد دايموندز الياباني المتأهل إلى النهائي عن منطقة الشرق”.