الثلاثاء المقبل موعدًا لقرعة ربع نهائي دوري أبطال آسيا لقطات توثق الجهود الميدانية لـ فريق الإنقاذ السعودي في أنطاكيا لقطات نادرة لحطام سفينة تيتانيك تُنشر للمرة الأولى ريال مدريد يُمطر مرمى إلتشي برباعية روبوتات توصيل تبكي إذا اعترضها المشاة إقفال طرح فبراير ضمن برنامج الصكوك المحلية مقومة بالريال خسارة مفاجئة لـ كلوب بروج ضد بنفيكا في عقر داره احتياجات العميل تُحدد أرباح المتاجر الإلكترونية عبر مواقع التواصل فوز ثمين لـ دورتموند ضد تشيلسي حكم نهائي بالمؤبد لشاب قتل 10 أشخاص سود بأمريكا
كشف الإعلامي الرياضي وليد الفراج عن أن يوم الثلاثاء المقبل سيشهد إقامة قرعة مباريات ربع نهائي دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب بعد نهاية مباريات دور ثمن النهائي.
#وليدالفراج: سيتم تحديد مباريات دور الـ 8 من #دوري_أبطال_آسيا بالقرعة #أكشن_مع_وليد
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— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) February 15, 2023
وقال الفراج في برنامج “أكشن مع وليد”: “القرعة ستكون يوم الثلاثاء أي في اليوم التالي بعد نهاية مباريات دور الـ16، ومباريات دور الثمانية سوف تُعرف بالقرعة”.
وتنطلق مباريات ثمن نهائي البطولة بداية من يوم الأحد المقبل حيث يلعب فريق الدحيل القطري مع مواطنه الريان في الـ6 مساءً بتوقيت المملكة، أما المباراة الثانية فستكون بين فريقي الشباب وناساف الأوزبكي في تمام الـ9 مساءً بتوقيت المملكة.
وتُستكمل مباريات ثمن نهائي البطولة الاثنين المقبل بمواجهة الفيصلي لنادي فولاد الإيراني في تمام الساعة الـ6 مساءً بتوقيت المملكة، أما المباراة الثانية فستكون بين فريقي الهلال وشباب أهلي دبي الإماراتي وتنطلق في تمام التاسعة مساءً بتوقيت المملكة.
وتستضيف قطر مباريات دور الـ16 وربع النهائي الذي ينطلق يوم 23 من شهر فبراير، وقبل النهائي يوم 26 فبراير في دوري أبطال آسيا 2022 لمنطقة الغرب، وذلك بنظام التجمع.
وسيُقام ذهاب نهائي دوري الأبطال، يوم 29 إبريل 2023 على ملعب الفريق المتأهل من منطقة الغرب، على أن تُقام مباراة الإياب يوم 6 مايو في سايتاما “أرض فريق أوراوا ريد دايموندز الياباني المتأهل إلى النهائي عن منطقة الشرق”.