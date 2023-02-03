الثلوج تحول شوارع تيكساس إلى حلبة تزلج للسيارات

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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات للثلوج التي تكسو شوارع ولاية تيكساس الأمريكية.
وبحسب الفيديو، أصبحت السيارات كأنها في حلبة تزلج، بعدما ضربت الولاية موجة برد جعلت الشوارع تكتسي بطبقة من الجليد.
وعانى مئات الآلاف من المواطنين الأمريكيين في ولاية تكساس، بسبب العاصفة الجليدية وموجة الصقيع التي ضربت أنحاء جنوب الولايات المتحدة الأمريكية، وبالرغم من توقع حالة من تحسن الطقس اليوم الخميس، ولكن هذا لم يحدث.
وفي الوقت نفسه، قال خبراء الأرصاد: إن هذا الوقت من العام من الطبيعي أن يشهد مثل هذه الأجواء في مناطق أمريكية أخرى، ومن بينها منطقة الغرب الأوسط العليا ونيو إنجلاند، بحسب تقرير لشبكة cbs الأمريكية.