الجاسر: إستراتيجية قطاع الطرق ستُسهم في رفع معدلات السلامة 6 عوامل وقائية لتجنب الإصابة بأمراض القلب تنبيه من الأرصاد: أمطار متوسطة على مكة المكرمة والرياض وزير الرياضة يُعزي في وفاة عبده بسيسي التعادل الإيجابي عنوان مباراة الأهلي ضد الداخلية العثور على خوذة جندي أردني في القدس بعد 63 عاماً أفضل طرق ترشيد الإنفاق في رمضان والعيد البنتاجون: إيران تحتاج 12 يومًا الآن لإنتاج قنبلة نووية مجلس الوزراء يوافق على إستراتيجية قطاع الطرق الوسط الرياضي ينعي عبده بسيسي
أعرب صالح الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجستية، عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على إستراتيجية قطاع الطرق.
وقال الجاسر في تغريدة على الحساب الرسمي بموقع تويتر: الإستراتيجية ستُسهم في رفع معدلات السلامة والجودة على شبكة الطرق، وتنمية المحتوى المحلي، واستدامة القطاع، وتمكين الكفاءات الوطنية.
يذكر أن مجلس الوزراء وافق اليوم على إستراتيجية قطاع الطرق، خلال الجلسة التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله-، في قصر عرقة بالرياض.