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نظرًا لقدرات الشباب السعودي في صناعة الطيران

الجاسر: ندرس رفع الطاقة الاستيعابية لأكاديمية علوم الطيران لـ400 طالب

الأحد ١٩ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٥:٣٢ مساءً
الجاسر: ندرس رفع الطاقة الاستيعابية لأكاديمية علوم الطيران لـ400 طالب
المواطن - واس

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تفقد وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر اليوم، برامج التدريب وورش العمل في صيانة الطائرات بأكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران بجدة، بحضور مدير عام الخطوط الجوية السعودية المهندس عبدالرحمن العمر، والرئيس التنفيذي للأكاديمية الكابتن إسماعيل الكشي.

واطلع وزير النقل على خطة الأكاديمية المستقبلية للانتقال إلى قرية الصيانة الجديدة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، منوهًا بدور الأكاديمية في إعداد وتأهيل الكوادر البشرية الوطنية المتخصصة في مجال الطيران، وبرامجها المتقدمة في التدريب على مهام صيانة الطائرات والمحركات وقطع الغيار والأجهزة والمعدات المساندة، إضافة إلى ما تمتلكه من إمكانات تسهم في جودة مخرجاتها وينعكس إيجابًا على أداء صناعة الطيران.

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تكثيف الأداء

وأكد أنّ مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية تتطلب مواصلة تكثيف الأداء وتطوير الأعمال في مختلف مرافق ومجالات قطاعات النقل بما يتواكب مع أحدث ما وصلت إليه الصناعة وخاصة فيما يتعلق بالبرامج التدريبة النوعية في مجال صناعة النقل الجوي؛ منوهاً بالاستثمار في العنصر البشري السعودي وتمكينه، وتوسيع سياسات التوطين وفرص العمل في قطاع الطيران، والقطاع اللوجستي بشكل عام؛ والذي يشكل أولوية محورية في الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

ولفت النظر إلى القدرات المتقدمة والرفيعة للشباب السعودي في صناعة الطيران، والعمل لرفع الطاقة الاستيعابية للبرامج إلى قرابة 400 طالب، وزيادة عدد الخريجين سنويًا إلي حوالي 200 طالب في برامج الأكاديمية المتنوعة مثل: برنامج صيانة محركات الطائرات وبرنامج صيانة هياكل ومحركات الطائرات.

وشملت جولة الوزير مختلف مرافق الأكاديمية التي تشهد تأهيل المتدربين على إصلاح وصيانة المحركات الفعلية وإجراء الاختبارات للتأكد من صلاحيتها، إلى جانب برامج صيانة هياكل الطائرات والأجهزة الإلكترونية، إضافة لما تقوم به كلية سبارتن الأمريكية للملاحة الجوية والتكنولوجيا والتي تم التوقيع معها في وقت سابق كل من: شركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران، وأكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران التابعتين لمجموعة الخطوط السعودية؛ بهدف تبادل الخبرات التدريبة وتأهيل الكوادر الوطنية في مجال صيانة الطائرات ورفع مخرجات وجودة التدريب.

عدد الطلاب الحالي

يذكر أن عدد الطلاب الحاليين بالأكاديمية 160 طالبًا ومع نهاية شهر فبراير الحالي سيرتفع العدد إلى 185 طالباً؛ مقسمين على 8 مجموعات، فيما تبلغ المدة الزمنية لإكمال برنامج صيانة هياكل ومحركات الطائرات 24 شهرًا؛ في حين سيتم الانتقال مستقبلاً إلى الموقع الجديد لقرية الصيانة لمطار الملك عبدالعزيز؛ مما سيفتح آفاقاً جديدة للأكاديمية، وإتاحة تغطية الاحتياجات المستقبلية للتدريب في مجالات صيانة الطائرات المدنية والعسكرية ومحركاتها وتجهيزاتها.

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