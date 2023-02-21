الجمارك: السماح لاستيراد الأفراد من الخارج بشرط

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كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم الثلاثاء، عن شرط لاستيراد الأفراد من خارج المملكة.
وأوضحت الهيئة، عبر حسابها الرسمي المخصص للرد على الاستفسارات بموقع “تويتر”، أن الاستيراد للأفراد يجب أن تكون بكمية ذات طابع شخصي وليست للغرض التجاري.
كما أكدت الهيئة أيضًا ضرورة تحديد الاشتراطات وكميات المُنتجات الغذائية والدوائية والتجميلية من قِبل هيئة الغذاء والدواء.