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الجمارك: السماح لاستيراد الأفراد من الخارج بشرط

الثلاثاء ٢١ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٠ صباحاً
الجمارك: السماح لاستيراد الأفراد من الخارج بشرط
المواطن - فريق التحرير

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كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم الثلاثاء، عن شرط لاستيراد الأفراد من خارج المملكة.

وأوضحت الهيئة، عبر حسابها الرسمي المخصص للرد على الاستفسارات بموقع “تويتر”، أن الاستيراد للأفراد يجب أن تكون بكمية ذات طابع شخصي وليست للغرض التجاري.

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كما أكدت الهيئة أيضًا ضرورة تحديد الاشتراطات وكميات المُنتجات الغذائية والدوائية والتجميلية من قِبل هيئة الغذاء والدواء.

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