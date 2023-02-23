الجمارك تكشف عن الحد المسموح بحيازته من الذهب اصطفاف القمر وكوكبي الزهرة والمشتري مساء اليوم الصحف العالمية تبرز احتفال رونالدو بـ يوم التأسيس وظائف بـ الخطوط الحديدية للعمل في عدة مدن تبرعات الحملة السعودية الشعبية تتجاوز 440 مليون ريال التأمينات الاجتماعية: حقوق المرأة التقاعدية لا تسقط بعد وفاتها إيجار توضح مدى إمكانية إبرام عقد إلكتروني من الباطن لقطات مرعبة لخروج تمساح من بحيرة لالتهام امرأة توقعات بهطول أمطار ورياح نشطة بعدة مناطق طريف ومكة تسجلان أدنى وأعلى درجة حرارة في المملكة
أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، الحد المسموح بحيازته من الذهب حال السفر أو القدم إلى المملكة.
وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، في ردها على استفسار أحد المغردين على “تويتر”، أنه ينبغي الإفصاح عن الذهب الذي تزيد قيمته عن 60 ألف ريال، عند المغادرة أو الوصول للمملكة.
وأشارت الجمارك إلى أنه “يلزم الإفصاح وتعبئة نموذج الإقرار للمسافرين عند دخولك أو مغادرتك البلاد، إذا كنت تحمل ما قيمته 60 ألف ريال سعودي وما يعادلها من المجوهرات أو المعادن الثمينة”.
وأضافت هيئة الزكاة أنه يمكن زيارة الرابط التالي لمعرفة التفاصيل وآلية تعبئة النموذج: http://zat.ca/Clf1oC