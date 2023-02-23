الجمارك تكشف عن الحد المسموح بحيازته من الذهب

أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، الحد المسموح بحيازته من الذهب حال السفر أو القدم إلى المملكة.

وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، في ردها على استفسار أحد المغردين على “تويتر”، أنه ينبغي الإفصاح عن الذهب الذي تزيد قيمته عن 60 ألف ريال، عند المغادرة أو الوصول للمملكة.

الإفصاح وتعبئة الإقرار

وأشارت الجمارك إلى أنه “يلزم الإفصاح وتعبئة نموذج الإقرار للمسافرين عند دخولك أو مغادرتك البلاد، إذا كنت تحمل ما قيمته 60 ألف ريال سعودي وما يعادلها من المجوهرات أو المعادن الثمينة”.

وأضافت هيئة الزكاة أنه يمكن زيارة الرابط التالي لمعرفة التفاصيل وآلية تعبئة النموذج: http://zat.ca/Clf1oC