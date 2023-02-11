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في نهائي كأس العالم للأندية

الجماهير تساند الهلال أمام ريال مدريد

السبت ١١ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٩ مساءً
الجماهير تساند الهلال أمام ريال مدريد
المواطن - فريق التحرير

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تتجه أنظار زوار مقهى الهلال في بوليفارد رياض سيتي احدى مناطق تقويم الرياض الليلة إلى استاد مولاي عبدالله في العاصمة المغربية الرباط التي تستضيف أهم مباريات نادي الهلال في تاريخه، حيث يواجه في نهائي كأس العالم للأندية بطل أوروبا ريال مدريد الإسباني، في مواجهة هي الأولى من نوعها للفرق السعودية التي شاركت عدة مرات في البطولة، ووصلت هذا العام إلى جولتها الأخيرة.

وشهد مقهى الهلال الذي يمثل أحد أبرز مواقع التشجيع لعشاق الزعيم، توافد عدد من محبي كرة القدم السعودية، الذين يدعمون الأزرق بصفته ممثلًا للكرة السعودية في أكبر بطولة عالمية لكرة القدم على مستوى الأندية.

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مشوار الهلال

وكان أزرق الرياض قد بدأ سلسلة نجاحاته في البطولة التي تستضيفها المغرب بالفوز على فريق البلد المستضيف “الوداد الرياضي”، كما فاز في المرحلة الثانية على ممثل قارة أمريكا الجنوبية فريق فلامنجو البرازيلي بثلاثة أهداف لهدفين، مما كان سببًا في تأهله للمباراة النهائية التي تلعب الليلة أمام أنظار محبي كرة القدم في بوليفارد رياض سيتي ومختلف المقاهي الرياضية في المملكة وبقية العالم.

وكان عدد من الفرق الرياضية السعودية قد شارك مسبقًا في بطولة كأس العالم للأندية، وهي نادي النصر، ونادي الاتحاد، إضافة إلى أزرق الرياض الذي يشارك للمرة الثالثة بعد عامي 2019-2021.

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