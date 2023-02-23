Icon

مطالبات بمعاقبة شاب وثَّق عثوره على الفقع في مقبرة بالكويت Icon المعرض التفاعلي بالرياض يأخذ زواره لمغامرة تحاكي تاريخ المملكة Icon سلمان الفرج يقود تشكيلة الهلال لمواجهة فولاد Icon زلزال بقوة 5 ريختر يضرب تركيا شعر بها سكان لبنان وسوريا Icon وظائف شاغرة بشركة المتقدمة للبتروكيماويات Icon الفراج عن عقوبة تاليسكا ومترجم النصر: لا يُمكن تنويع العقوبات بحال تشابه المخالفات Icon وظائف شاغرة لدى شركة نوماك في 3 مدن Icon اللحظات الأولى لزلزال شينجيانج الصيني: هلع وتشققات بالأرض Icon رجال المرور تنظيم وأمان خلال احتفالات يوم التأسيس Icon ألمانيا تقضي بالسجن مدى الحياة على سفاح اليرموك Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بعدما اكتفت لجنة الانضباط بتغريمه

الجماهير تطالب بتوقيع عقوبة حامد البلوي على تاليسكا

الخميس ٢٣ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤١ مساءً
الجماهير تطالب بتوقيع عقوبة حامد البلوي على تاليسكا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أثارت العقوبة التي وقعتها لجنة الانضباط والأخلاق على نجم فريق النصر، البرازيلي أندرسون تاليسكا حالة من الغضب لدى الجماهير الهلالية.

الانضباط تُغرم تاليسكا

وأعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الخميس، عن تغريم تاليسكا 60 ألف ريال، بعد شكوى الهلال بشأن قيامه بالإساءة الإعلامية تجاه الأزرق عبر وسائل الإعلام وإثارة الرأي العام.

تاليسكا
تاليسكا – المصدر @AlNassrFC

مطالبة بتوقيع عقوبة حامد البلوي

وتفاعلت الجماهير مع عقوبة تاليسكا عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، واستعادة ذكريات مواقف أخرى مشابهة، والتي انتهت بتوقيع عقوبة الإيقاف، وليس غرامة مالية فقط، وفي مقدمتها ما حدث مع حامد البلوي.

وأصبح اسم المدير التنفيذي السابق لكرة القدم بنادي الاتحاد، حامد البلوي ضمن قائمة الأكثر تداولًا في “تويتر”، بعد الإعلان عن عقوبة تاليسكا، وأكدت الجماهير أنه عُوقب بالإيقاف لمدة 4 مباريات، وتساءلوا عن سبب تباين العقوبة.

حامد البلوي
البلوي

وقال الإحصائي عبدالرحمن السالمي: “حامد البلوي بعد لقاء الهلال: الأيادي المرتعشة لا تصنع قرار.. العقوبة؟.. إيقاف 4 مباريات وغرامة 75 ألف، أندرسون تاليسكا: الهلال بدون مساعدة الحكام سيخسر كل مبارياته.. العقوبة؟ غرامة 60 ألف، فعلًا (الأيادي المرتعشة لا تصنع قرار) “.

وكتب فارس: “نفس المخالفة ونفس البند ونفس الدوري ومع ذلك تختلف العقوبة!!، قالها البلوي الله يذكره بالخير (الأيدي المرتعشة لا تصنع قرار)”، مطالبًا رئيس نادي الهلال فهد بن نافل بالاستئناف ضد القرار.

حامد البلوي
البلوي
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الدفاع المدني يحذر أهالي الشرقية من عواصف وأمطار غزيرة
السعودية اليوم

الدفاع المدني يحذر أهالي الشرقية من عواصف...

السعودية اليوم
هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على هدا الطائف
السعودية اليوم

هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على هدا...

السعودية اليوم
ضبط 33 مخالفًا لإشعالهم النار في المناطق المحمية وأراضي الغطاء النباتي
أخبار أمنية

ضبط 33 مخالفًا لإشعالهم النار في المناطق...

أخبار أمنية
لقطات صادمة لثور يهاجم تجمعًا دينيًا ويصيب 14 بالهند
غرائب

لقطات صادمة لثور يهاجم تجمعًا دينيًا ويصيب...

غرائب
توقعات بارتفاع طفيف في درجات الحرارة اعتبارًا من اليوم
السعودية اليوم

توقعات بارتفاع طفيف في درجات الحرارة اعتبارًا...

السعودية اليوم
التأمين الطبي خارج نطاق اختصاص التأمينات
السعودية اليوم

التأمين الطبي خارج نطاق اختصاص التأمينات

السعودية اليوم
خبراء يتوقعون زلزالًا مدمرًا يجعل من كهرمان مرعش مجرد بروفة 
العالم

خبراء يتوقعون زلزالًا مدمرًا يجعل من كهرمان...

العالم
أمير نجران: حرس الحدود بالمملكة هو خط الدفاع الأول لحماية الوطن
السعودية اليوم

أمير نجران: حرس الحدود بالمملكة هو خط...

السعودية اليوم