الجماهير تطالب بتوقيع عقوبة حامد البلوي على تاليسكا

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أثارت العقوبة التي وقعتها لجنة الانضباط والأخلاق على نجم فريق النصر، البرازيلي أندرسون تاليسكا حالة من الغضب لدى الجماهير الهلالية.
وأعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الخميس، عن تغريم تاليسكا 60 ألف ريال، بعد شكوى الهلال بشأن قيامه بالإساءة الإعلامية تجاه الأزرق عبر وسائل الإعلام وإثارة الرأي العام.
وتفاعلت الجماهير مع عقوبة تاليسكا عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، واستعادة ذكريات مواقف أخرى مشابهة، والتي انتهت بتوقيع عقوبة الإيقاف، وليس غرامة مالية فقط، وفي مقدمتها ما حدث مع حامد البلوي.
وأصبح اسم المدير التنفيذي السابق لكرة القدم بنادي الاتحاد، حامد البلوي ضمن قائمة الأكثر تداولًا في “تويتر”، بعد الإعلان عن عقوبة تاليسكا، وأكدت الجماهير أنه عُوقب بالإيقاف لمدة 4 مباريات، وتساءلوا عن سبب تباين العقوبة.
وقال الإحصائي عبدالرحمن السالمي: “حامد البلوي بعد لقاء الهلال: الأيادي المرتعشة لا تصنع قرار.. العقوبة؟.. إيقاف 4 مباريات وغرامة 75 ألف، أندرسون تاليسكا: الهلال بدون مساعدة الحكام سيخسر كل مبارياته.. العقوبة؟ غرامة 60 ألف، فعلًا (الأيادي المرتعشة لا تصنع قرار) “.
وكتب فارس: “نفس المخالفة ونفس البند ونفس الدوري ومع ذلك تختلف العقوبة!!، قالها البلوي الله يذكره بالخير (الأيدي المرتعشة لا تصنع قرار)”، مطالبًا رئيس نادي الهلال فهد بن نافل بالاستئناف ضد القرار.