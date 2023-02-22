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يُنافس على صدارة الترتيب

الجماهير سر تألق الأهلي في دوري يلو

الأربعاء ٢٢ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣٥ مساءً
الجماهير سر تألق الأهلي في دوري يلو
المواطن - فريق التحرير

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تحرص جماهير النادي الأهلي على دعم الفريق الأول لكرة القدم بأعداد كبيرة في المدرجات، لدعم وتحفيز اللاعبين على تقديم الأفضل.

دعم الجماهير

وتتواجد الجماهير الأهلاوية سواء في المباريات التي تُقام في جدة أو خارجها، لتكون الأبرز ضمن منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

ولعب الحضور الجماهيري دورًا كبيرًا في النتائج المميزة التي يحققها الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي هذا الموسم، ليصبح منافسًا بقوة على صدارة الترتيب، بعد مرور 22 جولة.

جماهير الأهلي
جماهير الراقي – المصدر @ALAHLI_FC

تألق الأهلي في دوري يلو

ويسير الفريق الأول لكرة القدم بشكل مميز مع مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، حيث يملك 46 نقطة، وبفارق الأهداف عن الحزم متصدر ترتيب دوري يلو، ما يحفز لاعبيه لمواصلة التألق وخطف الصدارة.

الأهلي
لاعبو الراقي – المصدر @FDL_KSA

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم قائمة الأقوى دفاعيًا في دوري يلو، حيث اهتزت شباكه 15 مرة، كما يتواجد في المركز الرابع بقائمة الأقوى هجوميًا، حيث نجح في تسجيل 32 هدفًا.

وتسعى الجماهير لمواصلة الحضور الجماهيري في المباريات المتبقية هذا الموسم، ومساندة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أملًا في العودة إلى دوري المحترفين في الموسم الجديد.

الأهلي
لاعبو الراقي – المصدر @ALAHLI_FC

مواجهة قوية ضد جدة

على الجانب الآخر، يستعد الراقي لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي جدة، مساء يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ23 من دوري يلو، وتعول كتيبة موسيماني على الدعم الجماهيري لمواصلة التألق وتحقيق الفوز.

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