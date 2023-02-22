الجماهير سر تألق الأهلي في دوري يلو

تحرص جماهير النادي الأهلي على دعم الفريق الأول لكرة القدم بأعداد كبيرة في المدرجات، لدعم وتحفيز اللاعبين على تقديم الأفضل.

دعم الجماهير

وتتواجد الجماهير الأهلاوية سواء في المباريات التي تُقام في جدة أو خارجها، لتكون الأبرز ضمن منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

ولعب الحضور الجماهيري دورًا كبيرًا في النتائج المميزة التي يحققها الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي هذا الموسم، ليصبح منافسًا بقوة على صدارة الترتيب، بعد مرور 22 جولة.

تألق الأهلي في دوري يلو

ويسير الفريق الأول لكرة القدم بشكل مميز مع مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، حيث يملك 46 نقطة، وبفارق الأهداف عن الحزم متصدر ترتيب دوري يلو، ما يحفز لاعبيه لمواصلة التألق وخطف الصدارة.

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم قائمة الأقوى دفاعيًا في دوري يلو، حيث اهتزت شباكه 15 مرة، كما يتواجد في المركز الرابع بقائمة الأقوى هجوميًا، حيث نجح في تسجيل 32 هدفًا.

وتسعى الجماهير لمواصلة الحضور الجماهيري في المباريات المتبقية هذا الموسم، ومساندة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أملًا في العودة إلى دوري المحترفين في الموسم الجديد.

مواجهة قوية ضد جدة

على الجانب الآخر، يستعد الراقي لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي جدة، مساء يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ23 من دوري يلو، وتعول كتيبة موسيماني على الدعم الجماهيري لمواصلة التألق وتحقيق الفوز.