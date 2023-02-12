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ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا

الجماهير سلاح المريخ السوداني ضد الزمالك

الأحد ١٢ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٢ مساءً
الجماهير سلاح المريخ السوداني ضد الزمالك
المواطن - فريق التحرير

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يعول المدير الفني لفريق المريخ السوداني، ريكاردو على دعم الجماهير للاعبي الفريق الأول لكرة القدم، لتحسين النتائج وتجاوز عقبة الزمالك المصري.

ريكاردو يطلب دعم الجماهير

وطالب ريكاردو جماهير المريخ السوداني بالصبر، خاصة أن الفريق الأول لكرة القدم مقبل على مواجهة قوية ضد الزمالك ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

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الترجي ضد المريخ السوداني
جانب من المباراة – المصدر @Almerrikh08

وقال خلال تصريحاته لصحيفة “كفر ووتر” السودانية: “فقدنا المباراة بسبب هفوة في الوقت القاتل، وقدمنا مباراة للتاريخ وفشلنا في ترجمة الفرصة”.

وتابع مدرب المريخ تصريحاته قائلًا: “ولكننا نعد بالتميز في المباريات القادمة، ونحن في حاجة لدعم جماهيرنا الوفية والوقوف مع اللاعبين من أجل تقديم مستويات مثالية ترضي جماهير النادي”.

الترجي ضد المريخ السوداني
مباراة المريخ والترجي – المصدر @Almerrikh08

المريخ السوداني في دوري الأبطال

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي المريخ السوداني في المجموعات الرابعة ببطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي تضم كلًا من؛ الزمالك المصري، الترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري.

وبدأ المريخ مشواره بالخسارة ضد الترجي بهدف دون رد في الوقت القاتل، ويستعد لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات، والتي ستُقام، يوم 18 فبراير الجاري.

المريخ السوداني
لاعبو المريخ – المصدر @Almerrikh08

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