الجماهير سلاح المريخ السوداني ضد الزمالك

يعول المدير الفني لفريق المريخ السوداني، ريكاردو على دعم الجماهير للاعبي الفريق الأول لكرة القدم، لتحسين النتائج وتجاوز عقبة الزمالك المصري.

ريكاردو يطلب دعم الجماهير

وطالب ريكاردو جماهير المريخ السوداني بالصبر، خاصة أن الفريق الأول لكرة القدم مقبل على مواجهة قوية ضد الزمالك ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وقال خلال تصريحاته لصحيفة “كفر ووتر” السودانية: “فقدنا المباراة بسبب هفوة في الوقت القاتل، وقدمنا مباراة للتاريخ وفشلنا في ترجمة الفرصة”.

وتابع مدرب المريخ تصريحاته قائلًا: “ولكننا نعد بالتميز في المباريات القادمة، ونحن في حاجة لدعم جماهيرنا الوفية والوقوف مع اللاعبين من أجل تقديم مستويات مثالية ترضي جماهير النادي”.

المريخ السوداني في دوري الأبطال

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي المريخ السوداني في المجموعات الرابعة ببطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي تضم كلًا من؛ الزمالك المصري، الترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري.

وبدأ المريخ مشواره بالخسارة ضد الترجي بهدف دون رد في الوقت القاتل، ويستعد لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات، والتي ستُقام، يوم 18 فبراير الجاري.